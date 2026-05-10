Кавказский узел

20:00, 10 мая 2026

Обращения активистов об уничтожении дубов в Краснодаре остались без реакции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Обращения жителей краснодарского микрорайона Юбилейный в связи с уничтожением деревьев на "поляне Дуба Хранителя" остались без реакции, рассказал активист. За уничтожение деревьев предусмотрена уголовная ответственность, подчеркнул юрист.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 мая в зелёной зоне Рождественской набережной, на "поляне Дуба Хранителя", были уничтожены три дерева, за которыми ухаживали жители Юбилейного микрорайона. В ночь на 3 мая был сломан сам "Дуб Хранитель", посаженный местными жителями в октябре 2024 года как символ борьбы за сохранение зелёной зоны на набережной. Жители подали заявление в полицию, прибывшие полицейские составили акт осмотра места происшествия. 5 мая стало известно, что уничтожены еще несколько деревьев.

Активист Виталий Черкасов заявил, что никой реакции ни на его обращение, ни на обращения жителей по поводу порчи деревьев нет.

"Очевидно, что если продолжат ломать деревья, а полиция не будет реагировать, то придется к министру МВД России обращаться", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

По его данным, деревьев с 2024 года посадили  более полусотни.

"Высаживали частями. А сколько уничтожено...Ну вот первый красный дуб уничтожили.  27 апреля второй. Все уничтожения в канал Дуба выкладывались. В ночь на 2 мая три дерева уничтожили. В ночь на 4 мая два дуба.В предыдущие заходы не помню", - рассказал Виталий Черкасов. 

Адвокат Тимофей Широков указал, что для вырубки деревьев даже у официальных организаций должен быть документ — порубочный билет.

«Если не порубочный билет, то какое-нибудь там направление от муниципалитета, приказ муниципалитета. Но и тут вопрос тогда будет возникать к соблюдению установленных норм.А если просто пришли с топорами и порубили,это будет, конечно, квалифицироваться будет как преступление - незаконная порубка. А если это сделано с нарушением, но исполнитель, у него тем не менее все-таки были какие-то документы, то возникает вопрос как правильность этих документов. Тогда нужно отдельно разбираться", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, виновному в незаконной вырубке или порче деревьев грозит наказание по статье 260 Уголовного кодекса РФ.

«Статья предусматривает ответственность за незаконную рубку лесных насаждений , а также их повреждение до степени ускорения роста. Наказание назначается от крупных штрафов до 7 лет лишения свободы, в зависимости от размера последствий (значительный, крупный, особо крупный) и внешних отягчающих обстоятельств (группа лиц, использование служебного положения). Причём значительным размером считается ущерб свыше 5000 рублей. В принципе, в нынешнее время 5000 рублей, это же копейки. Поэтому даже за повреждённый куст ответственность может наступить», - пояснил Широков.

Напомним, 15 декабря 2025 года жители Юбилейного микрорайона, протестующие против застройки набережной, записали видеообращение к Владимиру Путину, но их вопрос не был озвучен на прямой линии президента.

В сентябре 2024 года жители Юбилейного микрорайона протестовали против застройки набережной. Они поясняли, что это единственная крупная зона отдыха в микрорайоне. Активисты проводили сбор подписей под петицией к губернатору Вениамину Кондратьеву против застройки Рождественской набережной. Было собрано более 3000 подписей. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В ноябре 2024 года депутаты гордумы приняли новый генплан вопреки протестам.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
