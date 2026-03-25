×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:24, 25 марта 2026

Противники политики "Грузинской мечты" 483-й день подряд вышли на акцию в Тбилиси

Стоп-кадр: "Проевропейские протесты в Тбилиси 483-й день подряд. Фото: MO SE / Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции собрались на проспекте Руставели в 483-й день непрерывных протестов. Трое участников акций у парламента Грузии по решению суда проведут несколько дней в изоляторе.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта активисты, собравшиеся в 482-й день непрерывных протестов у здания парламента Грузии, расписали протестными лозунгами предвыборный баннер Кахи Каладзе, выразив солидарность с осужденной за порчу его агитплаката Элене Хоштария.

Хоштария во время акции протеста в сентябре 2025 года оставила надпись: "Русская мечта" на предвыборном баннере кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, который и ныне занимает этот пост. На видео, которые сама Хоштария разместила на своей странице в Facebook*, было видно, как она наносит маркером буквы на предвыборный баннер с изображением Каладзе. По версии прокуратуры, средство, которым была нанесена надпись, повредило плакат настолько, что его невозможно было восстановить.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели близ парламента в 483-й день подряд, передает Netgazeti. 

Несмотря на дождь в столице Грузии, протестующие пришли на акцию с национальными флагами и флагами Евросоюза, у некоторых активистов были также флаги Украины и США. Несколько человек принесли плакаты с надписями: "Все равно не признаем, уходите", "Полиция должна защищать права и основные свободы граждан", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*. 

Кадр проевропейские протесты в Тбилиси 483 день подряд. Фото: MO SE / Facebook

К собравшимся у парламента Грузии обратился с речью шахтер из Чиатуры Тариэл Микацадзе.

"Нынешнее правительство фактически отделило закон от правосудия. Закон и правосудие больше не защищают народ", - заявил он.

Сегодня стало также известно о новой серии арестов за блокировку тротуаров, сообщает телекомпания Pirveli.

По решению суда активистка Сесили Бутхузи проведет три дня в изоляторе. Ее не было в зале суда, когда было объявлено решение, она ждала вердикта у здания суда. 

Амиран Урушадзе, один из основателей "Грузинских спортивных болельщиков", также проведет четыре дня в изоляторе. Причина в его случае та же - несколько минут задержки на дороге перед парламентом после окончания субботнего марша. На суде активист пытался объяснить, что целью его перехода дороги было не нарушение движения транспорта, однако судья Торнике Капанадзе не принял это обстоятельство во внимание.

Сегодня также был арестован Лаша Кация, брат бывшего узника совести. Его отправили во временный изолятор на четыре дня по обвинению в блокировке дороги 7 февраля.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии". 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Показать больше