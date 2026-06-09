×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
01:04, 9 июня 2026

Афган Садыгов отправлен в СИЗО по возобновленному уголовному делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, защита намерена обжаловать это решение. 

Как писал "Кавказский узел", в конце мая силовики не позволили Афгану Садыгову вылететь из Баку. Супруга журналиста выразила опасение, что власти Азербайджана планируют возобновить его уголовное преследование. 8 июня Севиндж Садыгова сообщила, что ее мужа увели неизвестные в масках и гражданской одежде.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Причиной задержания Афгана Садыгова 8 июня стало возобновление ранее прекращенного уголовного производства против него по решению Генпрокуратуры, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат журналиста Немат Керимли.

“В 2024 году  против Афгана Садыгова было открыто уголовное дело о вымогательстве. В то время, он находился в Грузии и прокуратура Азербайджана обратилась к властям этой страны с экстрадиционным запросом, но Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии не выдавать Афгана Садыгова Азербайджану, пока его жалоба не будет рассмотрена по существу. В мае азербайджанская сторона уведомила Грузию о прекращении уголовного дела и это послужило поводом для депортации его в Азербайджан”, - рассказал адвокат.

По словам Керимли, люди, признанные потерпевшими по этому уголовному делу, обжаловали в Бинагадинском районном суде решение прекратить дело, и 8 июня суд удовлетворил их жалобу. Садыгов был задержан днем 8 июня в доме его родственников в Джалилабадском районе и доставлен в Баку.

“Бинагадинский районный суд Баку вернул дело на повторное расследование в следственный орган и в тот же день, 8 июня, избрал в отношении Афгана Садыгова меру пресечения в виде ареста сроком до 30 июля”, - сказал Керимли.

Он отметил, что в 2024 году уголовное дело против А.Садыгова было открыто на основе жалоб двух чиновников местных органов власти Нефтчалинского района, а впоследствии к ним присоединился и руководитель медучреждения в городе Сумгаите. Они утверждали, что Садыгов якобы вымогал у них деньги. 

Адвокат воздержался от других комментариев сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия. Защитник отметил, что пока не имел отдельной конфиденциальной встречи с Садыговым.

Немат Керимли добавил, что защита обжалует арест Афгана Садыгова. Получить комментарии в Генпрокуратуре Азербайджана относительно возбуждения уголовного дела против журналиста “Кавказскому узлу” не удалось.

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
00:30, 9 июня 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Калмыкии
21:50, 8 июня 2026
Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море
19:08, 8 июня 2026
Военный из Дагестана убит на Украине
18:24, 8 июня 2026
Генеральный директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
16:56, 8 июня 2026
Суд в Карачаево-Черкесии продлил арест бывшему министру Дмитрию Бугаеву
Все события дня
Новости
Участница акции в Тбилиси с портретом Афгана Садыгова. Фото: Khatia Kakhidze / Publika
22:48, 8 июня 2026
Активисты в Тбилиси отреагировали на задержание Садыгова
21:50, 8 июня 2026
Выписаны пострадавшие при атаке на грузовые суда в Азовском море
Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
17:47, 8 июня 2026
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова
Обвиняемые по делу Toplum TV. Фото: https://vesti.az/kriminal/po-delu-toplum-tv-prokuror-potreboval-do-16-let-liseniya-svobody-598500
14:03, 8 июня 2026
Прокурор запросил обвиняемым по делу Toplum TV длительные сроки заключения
Агитплакат правящей партии "Гражданский договор". Фото "Кавказского узла".
22:27, 7 июня 2026
Политологи назвали выборы в Армении голосованием за курс страны
Персоналии
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
16:03, 8 июня 2026
Пашинян Никол Владимирович
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
15:49, 8 июня 2026
Кочарян Роберт
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
15:46, 8 июня 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Рейтинги партий. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Предвыборные рейтинги партий Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Фото
20:48, 31 мая 2026
Ветер с Апшерона
1
Демократичный Пашинян в мнениях азербайджанцев
Фото
08:30, 20 мая 2026
Ветер с Апшерона
Размышлизм на тему разблокирования самоблокады
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Артур Денисултанов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
08 июня 2026, 20:52
Журналисты узнали о смерти Артура Денисултанова

Севиндж Садыгов. Фото: https://accentnews.ge/
08 июня 2026, 17:47
Супруга заявила об очередном задержании азербайджанского журналиста Садыгова

Баннер "Процветающей Армении". Фото "Кавказского узла".
08 июня 2026, 15:01
Партия "Процветающая Армения" потеряла проходные 4% после уточнения итогов выборов

Жители астраханских Янго-Аула и Свободного поселка во время встречи с главой поселка. 6 июня 2026 г. Фото: Наиль Адельшинов https://vk.com/id368809974?z=photo368809974_457244728%2Fwall368809974_4309
08 июня 2026, 12:08
Астраханцы два года добиваются от властей решения проблемы с инфраструктурой

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше