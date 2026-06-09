Афган Садыгов отправлен в СИЗО по возобновленному уголовному делу

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Генеральная прокуратура Азербайджана возобновила ранее прекращенное уголовное дело в отношении азербайджанского журналиста Афгана Садыгова. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста, защита намерена обжаловать это решение.

Как писал "Кавказский узел", в конце мая силовики не позволили Афгану Садыгову вылететь из Баку. Супруга журналиста выразила опасение, что власти Азербайджана планируют возобновить его уголовное преследование. 8 июня Севиндж Садыгова сообщила, что ее мужа увели неизвестные в масках и гражданской одежде.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Тем не менее, 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Причиной задержания Афгана Садыгова 8 июня стало возобновление ранее прекращенного уголовного производства против него по решению Генпрокуратуры, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” адвокат журналиста Немат Керимли.

“В 2024 году против Афгана Садыгова было открыто уголовное дело о вымогательстве. В то время, он находился в Грузии и прокуратура Азербайджана обратилась к властям этой страны с экстрадиционным запросом, но Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии не выдавать Афгана Садыгова Азербайджану, пока его жалоба не будет рассмотрена по существу. В мае азербайджанская сторона уведомила Грузию о прекращении уголовного дела и это послужило поводом для депортации его в Азербайджан”, - рассказал адвокат.

По словам Керимли, люди, признанные потерпевшими по этому уголовному делу, обжаловали в Бинагадинском районном суде решение прекратить дело, и 8 июня суд удовлетворил их жалобу. Садыгов был задержан днем 8 июня в доме его родственников в Джалилабадском районе и доставлен в Баку.

“Бинагадинский районный суд Баку вернул дело на повторное расследование в следственный орган и в тот же день, 8 июня, избрал в отношении Афгана Садыгова меру пресечения в виде ареста сроком до 30 июля”, - сказал Керимли.

Он отметил, что в 2024 году уголовное дело против А.Садыгова было открыто на основе жалоб двух чиновников местных органов власти Нефтчалинского района, а впоследствии к ним присоединился и руководитель медучреждения в городе Сумгаите. Они утверждали, что Садыгов якобы вымогал у них деньги.

Адвокат воздержался от других комментариев сославшись на обязательства по неразглашению тайны следствия. Защитник отметил, что пока не имел отдельной конфиденциальной встречи с Садыговым.

Немат Керимли добавил, что защита обжалует арест Афгана Садыгова. Получить комментарии в Генпрокуратуре Азербайджана относительно возбуждения уголовного дела против журналиста “Кавказскому узлу” не удалось.

В августе 2024 году жена Афгана Садыгова назвала ложными обвинения, выдвинутые против ее мужа в Азербайджане. "Как же Афган смог совершить это "преступление", если с конца декабря прошлого года (2023 года) он в Грузии? Просто власти Азербайджана встревожились, что вдруг Афган из Грузии уедет в третью страну, и спешно сфабриковали уголовное дело. Его наказывают за то, что он не молчит о несправедливости, произволе, беззаконии. Афган и в Грузии не молчал, продолжал критику властей Азербайджана в социальных сетях", - сказала Севиндж Садыгова в эфире на своей странице в Facebook*.