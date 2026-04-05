Будущее Афгана Садыгова после депортации в Баку обеспокоило правозащитников и родных

Власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Садыгов прибыл в Баку и находится на свободе, у своих родственников, сообщила Тамта Микеладзе, глава Центра социальной справедливости, который защищал права Садыгова в Грузии.

"Несколько минут назад мы узнали, что Садыгов находится в Баку, в доме своих родственников. Похоже, что после допроса в Баку ему разрешили вернуться ", - написала Микеладзе в социальной сети Facebook* около 17.30 бакинского времени (16.30 мск).

Однако, она не исключила того, что через некоторое время против Садыгова может быть открыто новое уголовное дело.

"Важно очень внимательно следить за развитием событий. Не исключено, что это может быть план режима - через несколько недель или месяцев выдвинуть против него новые обвинения и, независимо от текущего процесса, "сшить" совершенно новое дело. После спецоперации такого масштаба невозможно доверять автократам", - продолжила она.

Как считает правозащитница, если у властей Азербайджана нет новых планов против Садыгова, то они должны разрешить ему в ближайшие дни покинуть Азербайджан и воссоединиться со своей семьёй, которая получила убежище в одной из европейских стран.

Находящаяся в политэмиграции в Европе супруга журналиста Севиндж Садыгова подтвердила, что он находится на свободе в Баку.

"Да, Афган уже находится в Баку и пока ещё на свободе. Однако судя по тому, как против Афгана было совершено беззаконие и каким способом он был задержан, спешно представлен суду и отправлен в Азербайджан, и с учетом предыдущих дел против моего мужа, есть опасения, что против него разработан коварный план и его ожидает новый арест", - сообщила Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

Сам журналист был не доступен для комментариев.

Однако в интервью азербайджанскому изданию в изгнании Qazetci Афган Садыгов рассказал о подробностях его передачи азербайджанским властям.

По словам Садыгова, его передали азербайджанским пограничникам на пропускном пункте "Красный мост" в Газахском районе.

"Меня передали сотрудникам Миграционной службы. Из Газаха меня доставили в Главное управление миграции в Баку. В управлении мне сообщили, что уголовное дело, возбужденное против меня, прекращено. Поэтому нет никаких законных оснований для моего задержания. Меня освободили, я нахожусь в Баку", - цитирует издание слова Садыгова.

Журналист считает решение Тбилисского городского суда о его депортации незаконным. "Было грубо нарушено решение Европейского суда по правам человека, запрещающее мою депортацию в Азербайджан. За это незаконное решение правительство Грузии понесёт наказание", - добавил он.

На взгляд журналиста, опасность для него не миновала.

"Тех, кого депортируют из-за границы, арестовывают не сразу, а спустя некоторое время. Рашад Рамазанов, вернувшийся из Грузии, а также депортированные из Германии были арестованы спустя некоторое время после возвращения в Баку", - сказал он.

Член ПНФА Пюнхан Керимли, депортированный в ноябре 2021 года в Азербайджан из Германии, в январе был арестован по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Бакинский суд по тяжким преступлениям 27 июня приговорил его к шести годам лишения свободы. Помимо Керимли, еще три депортированных из ФРГ активиста (Джафар Мирзоев, Малик Рзаев и Муталлим Оруджев), возвращенных в Азербайджан осенью 2021 года, были арестованы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Еще один активист, Самир Ашуров, который также был в числе 38 граждан Азербайджана, возвращенных из Германии в рамках соглашения о реадмиссии, 19 апреля был задержан в Баку и арестован по обвинению в нападении с ножом на человека.

Правоохранительные органы пока не комментируют дело Афгана Садыгова.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию, сейчас жена и дочери журналиста находятся во Франции.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.