Протестующие в Тбилиси выразили солидарность с Афганом Садыговым

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты, собравшиеся у парламента Грузии в 495-й день непрерывных протестов, посвятили большинство плакатов азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, депортированному на родину вопреки постановлению ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело. Акция у парламента вечером 5 апреля прошла под лозунгом "Солидарность с Афганом".

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Сторонники евроинтеграции Грузии собрались сегодня вечером на пешеходной части проспекта Руставели в 495-й день подряд. Акция, как и днем ранее, была посвящена преимущественно выражению солидарности с Афганом Садыговым.

Протестующие пришли к парламенту с плакатами “До конца, Афган Садыгов, мы увидим конец диктатуры”, “Друг грузинского народа - бесстрашный Афган”, “Афган, спасибо за бесстрашную борьбу на Руставели”, “Солидарность Афгану”, “Я Афган Садыгов и я буду стоять здесь до конца”, “Солидарность Садыгову - огонь олигархии”, следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Кроме того, у активистов были плакаты “Рост цен - также ваша ответственность”, “Если не в эту минуту, если не в этот день, правда все равно победит”, “Солидарность, равенство, справедливость”, “Нет пророссийскому правительству”, “Победа близко” и “Цензуры в искусстве не должно быть”.

31 марта Афган Садыгов в очередной раз сжег на проспекте Руставели фотографию основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. Осенью 2025 года азербайджанский журналист несколько раз отбывал административные аресты за участие в протестах на Руставели и был приговорен к множеству штрафов на крупную сумму.

Садыгов сжигал портреты Бидзины Иванишвили и Владимира Путина во время акции 17 октября, после чего был арестован. Отбыв арест, Садыгов пришел на акцию 11 ноября и во второй раз сжег портреты Путина и Иванишвили. 13 января он сжег на акции у парламента изображение Ираклия Кобахидзе. На акции 23 февраля Садыгов сжег фотографии Бидзины Иванишвили, Владимира Путина и Кремля, а также снимок танка с российским флагом.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".