×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
13:59, 5 апреля 2026

Призыв не допустить депортации Афгана Садыгова направлен в ЕСПЧ

Афган Садыгов в ноябре 2024 года, во время голодовки. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/174190-mvd-gruzii-afganu-sadygovu-naznachena-vyplata-shtrafa-v-razmere-2000-lari-vydvorenie-iz-gruzii-i-zapret-na-vezd-v-stranu-srokom-na-3-goda

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан, указали правозащитники и попросили ЕСПЧ запретить также депортацию журналиста.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

Решение о депортации нарушило права Афгана Садыгова, заявила руководитель "Центра социальной справедливости" Тамта Микеладзе.

Это первый случай, когда в дело прямо и открыто вмешалось международное право, а государство Грузия его нарушило

"Решение Европейского суда о временных мерах [о приостановлении выдачи журналиста Азербайджану] действует до тех пор, пока сам Европейский суд его не отменит и не убедится, что риски нарушения прав лица больше не существуют. Дело Афгана Садыгова - это первый случай, когда в дело прямо и открыто вмешалось международное право, а государство Грузия его нарушило. Мы уже прошлой ночью уведомили Европейский суд об этом решении и попросили о вынесении новой временной меры по данному делу для Грузии", - написала в Facebook* Тамта Микеладзе, публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Она отметила, что после освобождения из СИЗО Садыгов "постоянно хотел покинуть Грузию". "Но суд наложил на него ограничения на передвижение по просьбе прокуратуры Грузии. У его семьи есть политическое убежище в Европе, и именно воссоединение с семьей было его желанием и интересом. Процесс получения гуманитарной визы был начат, но он был приостановлен из-за запрета на выезд из Грузии. В эти дни процесс должен был начаться в ускоренном порядке после отмены требования экстрадиции со стороны Азербайджана… До сих пор мы не знаем, где находится Афган Садыгов", - написала Микеладзе.

Супруга журналиста Севиндж Садыгова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что к 13.30 по местному времени (12.30 мск) не располагала информацией о местонахождении мужа.

МВД Грузии заявило сегодня, что Афган Садыгов был задержан в административном порядке за "оскорбление сотрудника полиции" в социальной сети. По данным ведомства, Садыгов приговорен к штрафу в 2000 лари (около 742 долларов), выдворению из Грузии и запрету на въезд в страну сроком на три года, пишет "Инерпрессньюс".

Ведомство пояснило, что, поскольку решением ЕСПЧ на Грузию был возложен запрет передавать Афгана Садыгова Азербайджану, грузинская сторона отказывала в его экстрадиции. Однако, так как прокуратура Азербайджана прекратила уголовное преследование Садыгова по делу, в рамках которого ЕСПЧ применил временную меру, в Грузии также прекращены все экстрадиционные процедуры. Вместе с тем административное правонарушение, вмененное Садыгову, допускает выдворение из страны, говорится в публикации.

Задержание активиста. Фото Азиза Каримова для
13:58 04.03.2026
Правозащитники зафиксировали значительный рост числа заключенных журналистов в Азербайджане
Азербайджан оказался в числе стран Европы с высоким уровнем уголовного преследования журналистов. Из 148 журналистов, содержавшихся в тюрьмах на конец 2025 года, 36 пришлись на Азербайджан.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 17 июля 2024 года грузинские пограничники не позволили Садыгову вылететь в Турцию, объяснив, что он может лишь вернуться на родину. Садыгов рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию, сейчас жена и дочери журналиста находятся во Франции.

Азербайджан потребовал от властей Грузии выдать Садыгова, и журналист был помещен под арест. 20 сентября 2024 года он объявил голодовку в тбилисском СИЗО в знак протеста против ареста и отказа в политическом убежище. Журналист прекратил голодовку только в январе 2025 года.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты ряда СМИ, в том числе Abzas Media, Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова
21:54, 5 апреля 2026
Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова
Решение о депортации журналиста Садыгова из Грузии возмутило правозащитников
10:00, 5 апреля 2026
Решение о депортации журналиста Садыгова из Грузии возмутило правозащитников
Поезд с пшеницей. Фото: Report https://report.az/ru/vneshnyaya-politika/v-armeniyu-tranzitom-cherez-azerbajdzhan-otpravyat-rossijskuyu-pshenicu
11:04, 25 марта 2026
Поезд с российской пшеницей отправлен через Азербайджан в Армению
Вагоны с сельхозпродукцией. Фото: Report https://report.az/ru/biznes/iz-azerbajdzhana-v-armeniyu-otpravleny-rossijskie-udobreniya-i-grechka
10:34, 24 марта 2026
Новая партия сельхозпродукции отправлена через Азербайджан в Армению
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://news.day.az/society/1823344.html#1823344-8
10:54, 20 марта 2026
Более 2,8 тысячи человек эвакуированы из Ирана в Азербайджан
