Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
"Солидарность с Афганом" - под таким лозунгом прошла сегодняшняя акция протеста у парламента Грузии. Участники протестов в 494-й день ежедневных акций, в которых неоднократно принимал участие и азербайджанский журналист, осудили его депортацию из Грузии.
Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.
28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.
На митинге у здания парламента Грузии участники выразили поддержку азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, депортированному сегодня из Грузии. Участники митинга протестовали против депортации Садыгова в Азербайджан, передает "Интерпрессньюс".
Собравшиеся скандировали: "Солидарность с Афганом", - передает Telegram-канал Tbilisi Life.
Садыгов регулярно участвовал в акциях протеста по всей Грузии и посещал судебные процессы по делам политических заключённых говорится в публикации.
По заявлению пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, грубо нарушив решение Европейского суда по правам человека и выдворив Афгана Садыгова, "режим Иванишвили отвергает международное право и права человека".
"Международное сообщество должно внимательно следить за этим делом, поднять голос и действовать решительно", - написала она в соцсети.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.