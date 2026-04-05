Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова

"Солидарность с Афганом" - под таким лозунгом прошла сегодняшняя акция протеста у парламента Грузии. Участники протестов в 494-й день ежедневных акций, в которых неоднократно принимал участие и азербайджанский журналист, осудили его депортацию из Грузии.

Как писал "Кавказский узел", Афгана Садыгова задержали поздно вечером 4 апреля и доставили в Тбилисский горсуд, который ночью вынес решение о депортации журналиста в Азербайджан. Это решение вошло в противоречие с запретом ЕСПЧ на выдачу Садыгова Азербайджану, указала правозащитная организация "Центр социальной справедливости", обеспечивающая правовую защиту Садыгова. 5 апреля власти Грузии передали Афгана Садыгова сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Журналисту сообщили, что уголовное дело против него прекращено и освободили, он находится на свободе. Правозащитники и супруга журналиста опасаются, что против него может быть возбуждено новое дело.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу.

На митинге у здания парламента Грузии участники выразили поддержку азербайджанскому журналисту Афгану Садыгову, депортированному сегодня из Грузии. Участники митинга протестовали против депортации Садыгова в Азербайджан, передает "Интерпрессньюс".

Собравшиеся скандировали: "Солидарность с Афганом", - передает Telegram-канал Tbilisi Life.

Садыгов регулярно участвовал в акциях протеста по всей Грузии и посещал судебные процессы по делам политических заключённых говорится в публикации.

По заявлению пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили, грубо нарушив решение Европейского суда по правам человека и выдворив Афгана Садыгова, "режим Иванишвили отвергает международное право и права человека".

"Международное сообщество должно внимательно следить за этим делом, поднять голос и действовать решительно", - написала она в соцсети.