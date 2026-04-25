Афган Садыгов столкнулся с препятствиями при получении паспорта

Полиция задержала депортированного из Грузии журналиста Афгана Садыгова при получении внутреннего азербайджанского удостоверения личности. Спустя время его освободили, объяснив, что в базе данных он все еще числится в розыске, и выдали документ.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики в Баку задержали Афгана Садыгова. Спустя час журналист был отпущен из полиции, однако его предупредили о возможности повторных задержаний. 10 апреля, Афган Садыгов обратился в Центр оказания госуслуг для получения удостоверения личности - внутреннего паспорта гражданина Азербайджана, но получил отказ, так как из системы "исчезли" данные о нахождении Афгана на военном учете.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Афган Садыгов был задержан 25 апреля днем в городе Масаллы на юге Азербайджана, сообщила его супруга.

“Когда Афгана спешно задержали в Тбилиси для депортации в Баку , ему не позволили взять вещи и документы и его удостоверение личности (внутренний паспорт - прим. “Кавказского узла”) осталось в Грузии. Две недели назад в Баку ему отказали в выдаче удостоверения личности под предлогом того, что в" системе исчезли" данные относительно регистрации его на военном учете. Афган обращался в военкомат Хатаинского района Баку и там ему сообщили, что в результате технического сбоя были удалены сведения о ряде лиц, в том числе о нем и в ближайшие дни его регистрация будет восстановлена. Наконец, несколько дней назад Афгану сообщили, что "никаких проблем больше нет" и он может подойти и получить удостоверение личности. И вот Афган сегодня был в городе Масаллы и решил там получить документ", - рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту “Кавказского узла”.

Однако, по ее словам, в Центр оказания госуслуг при попытке Садыгова получить удостоверение личности вызвали полицию и его задержали.

"Афгана доставили в Масаллинский районный отдел полиции. Там Афгану заявили, что по их “системе” Афган находится в розыске. И это несмотря на то, что уже три недели как Азербайджан официально закрыл уголовное дело и на этом основании Грузия в нарушение решения ЕСПЧ выдала его Баку якобы в связи с устранением угрозы ареста в своей стране. Однако спустя некоторое время, видимо, после консультаций с верхами, Афгану выдали удостоверение личности, но заявили, что в системе он по-прежнему “числится в розыске” и из системы эту информацию удалят в первый день следующей рабочей недели”, - отметила Садыгова.

По ее словам, теперь, получив удостоверение личности, Садыгов обратится за выдачей заграничного паспорта. “Это абсолютно понятное и законное намерение. Мы, семья Афгана, находимся во Франции и он хочет воссоединиться с нами. Надеюсь, власти не будут создавать Афгану препятствий. Он и так многое пережил из-за необоснованных уголовных дел и арестов”, - сказала жена журналиста.

<>В ноябре 2020 года главный редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита деньги под угрозой публикации компромата. Апелляционная инстанция сократила ему срок наказания до шести лет, а кассационная - до четырех лет. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Садыгова политзаключенным. В мае 2022 года он был помилован

Получить комментарий самого Афгана Садыгова не удалось.

Представители МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.