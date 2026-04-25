18:56, 25 апреля 2026

Афган Садыгов столкнулся с препятствиями при получении паспорта

Афган Садыгов с новым удостоверением личности. Скриншот фото со страницы Севиндж Садыговой от 25.04.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1503949298000556&set=a.106173941111439(деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция задержала депортированного из Грузии журналиста Афгана Садыгова при получении внутреннего азербайджанского удостоверения личности. Спустя время его освободили, объяснив, что в базе данных он все еще числится в розыске, и выдали документ.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля силовики в Баку задержали Афгана Садыгова. Спустя час журналист был отпущен из полиции, однако его предупредили о возможности повторных задержаний. 10 апреля, Афган Садыгов обратился в Центр оказания госуслуг для получения удостоверения личности - внутреннего паспорта гражданина Азербайджана, но получил отказ,  так как из системы "исчезли" данные о нахождении Афгана на военном учете.

28 февраля 2025 года ЕСПЧ запретил экстрадицию Афгана Садыгова из Грузии в Азербайджан до вынесения решения по существу дела. Однако 1 апреля Азербайджан приостановил уголовное преследование Садыгова и уведомил об этом Грузию, а 4 апреля Садыгов был задержан в Тбилиси по административному делу. На следующий день его депортировали из страны, передав сотрудникам Миграционной службы Азербайджана. Таким образом, силовики нашли формальный способ обойти запрет ЕСПЧ на экстрадицию Садыгова. В Азербайджане журналиста уведомили, что уголовное дело в отношении него прекращено, и освободили.

Афган Садыгов был задержан 25 апреля днем в городе Масаллы на юге Азербайджана, сообщила его супруга.

“Когда Афгана спешно задержали в Тбилиси для депортации в Баку , ему не позволили взять вещи и документы и его удостоверение личности (внутренний паспорт - прим. “Кавказского узла”) осталось в Грузии. Две недели назад в Баку ему отказали в выдаче удостоверения личности  под предлогом того, что в" системе исчезли" данные относительно регистрации его на военном учете. Афган обращался в военкомат Хатаинского района Баку и там ему сообщили, что в результате технического сбоя были удалены сведения о ряде лиц, в том числе о нем и в ближайшие дни его регистрация будет восстановлена. Наконец, несколько дней назад Афгану сообщили, что "никаких проблем больше нет" и он может подойти и получить  удостоверение личности. И вот Афган сегодня был в городе Масаллы и решил там получить документ", - рассказала Севиндж Садыгова корреспонденту “Кавказского узла”.

Однако, по ее словам, в Центр оказания госуслуг при попытке Садыгова получить удостоверение личности вызвали полицию и его задержали.

"Афгана доставили в Масаллинский районный отдел полиции. Там Афгану заявили, что по их “системе” Афган находится в розыске. И это несмотря на то, что уже три недели как Азербайджан официально закрыл уголовное дело и на этом основании Грузия в нарушение решения ЕСПЧ выдала его Баку якобы в связи с устранением угрозы ареста в своей стране. Однако спустя некоторое время, видимо, после консультаций с верхами, Афгану выдали удостоверение личности, но заявили, что в системе  он по-прежнему “числится в розыске” и из системы эту информацию удалят  в первый день следующей рабочей недели”, - отметила Садыгова.

По ее словам, теперь,  получив удостоверение личности, Садыгов  обратится за выдачей  заграничного паспорта. “Это абсолютно понятное  и законное намерение. Мы, семья Афгана, находимся во Франции и он хочет воссоединиться с нами. Надеюсь, власти не будут создавать Афгану препятствий. Он и так многое пережил из-за необоснованных уголовных дел и арестов”, - сказала жена журналиста.

<>В ноябре 2020 года главный редактор новостного сайта Azel.tv Афган Садыгов был приговорен к семи годам заключения по делу о вымогательстве. По версии следствия, он и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов требовали от чиновников администрации Сумгаита деньги под угрозой публикации компромата. Апелляционная инстанция сократила ему срок наказания до шести лет, а кассационная - до четырех лет. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" признал Садыгова политзаключенным. В мае 2022 года он был помилован.

Получить комментарий самого Афгана Садыгова не удалось.

Представители МВД Азербайджана оказались не доступны для комментариев.

Напомним, Афган Садыгов после освобождения из СИЗО в Тбилиси регулярно участвовал в акциях протеста жителей Грузии. Осенью 2025 года он несколько раз отбывал административные аресты за участие в блокировке улиц Тбилиси. Так, 23 октября Садыгов был приговорен к 14 суткам ареста, а также получил 54 штрафа на сумму, эквивалентную почти 100 тысячам долларов.

Афган Садыгов приехал в Грузию с семьей в декабре 2023 года для лечения, но остался там в связи с репрессиями против правозащитников, журналистов и активистов в Азербайджане. 3 августа 2024 года Афган Садыгов был задержан в Тбилиси по ходатайству прокуратуры Азербайджана, требующей его экстрадиции в связи с уголовным делом о вымогательстве. Журналист заявил о своей невиновности и рассказал, что ему в Грузии уже поступали угрозы от "людей из Азербайджана". Семья Садыгова смогла покинуть Грузию.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Новости
Эвакуация людей из Ирана в Азербайджан. Фото: https://minval.az/news/124520122
10:18, 14 апреля 2026
Число эвакуированных из Ирана в Азербайджан превысило 3,5 тысячи
Участок Транскаспийского коридора. Скриншот страницы сайта международной ассоциации «Транскаспийский Международный Транспортный Маршрут» https://middlecorridor.com/ru/
03:50, 7 апреля 2026
Аналитики оценили перспективы развития Срединного коридора
Участники протеста на Руставели с плакатами, посвященными Садыгову. Фото: Natia Amiranashvili / Publika
23:59, 6 апреля 2026
Протестующие в Тбилиси выразили солидарность с Афганом Садыговым
Участники акции у парламента Грузии. Скриншот фото Publika от 05.04.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1724775242255352&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
21:54, 5 апреля 2026
Участники акции у парламента Грузии осудили депортацию Афгана Садыгова
Афган Садыгов в ноябре 2024 года, во время голодовки. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/174190-mvd-gruzii-afganu-sadygovu-naznachena-vyplata-shtrafa-v-razmere-2000-lari-vydvorenie-iz-gruzii-i-zapret-na-vezd-v-stranu-srokom-na-3-goda
13:59, 5 апреля 2026
Призыв не допустить депортации Афгана Садыгова направлен в ЕСПЧ
Персоналии
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:39, 24 апреля 2026
Рубен Варданян
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Справочник
Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Последние записи в блогах
Фото
09:09, 20 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Теперь преследуется и жена Азера Гасымлы. Остались ненаказанными трое детей
Фото
20:17, 15 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Удручающее отношение к убитым иностранцам
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Участники марша в Тбилиси, 24 апреля 2026 года. Фото: Фото: Khatia Kakhidze / Publika
24 апреля 2026, 22:59
Протестующие в Тбилиси провели шествие в поддержку детей с миодистрофией Дюшенна

Лариса Туганова. Кадр видеосюжета ГТРК "Алания".
24 апреля 2026, 20:08
Бывшая вице-премьер Северной Осетии заподозрена в получении крупной взятки

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge
24 апреля 2026, 17:02
Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России
24 апреля 2026, 11:02
Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше