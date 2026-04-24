17:02, 24 апреля 2026

Суд отказался рассматривать второй иск Амаглобели к премьер-министру Грузии

Мзия Амаглобели. Фото: batumelebi.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Тбилиси счел недопустимым уже второй иск основательницы Netgazeti и Batumelebi Мзии Амаглобели к премьер-министру Ираклию Кобахидзе, которая требовала признать ложными сделанные главой правительства заявления о ней.

Как писал "Кавказский узел", 18 ноября 2025 года  был оставлен в силе двухлетний приговор основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзии Амаглобели, который обжаловали защита и обвинение. Верховный суд Грузии отказался принять дело к рассмотрению. Таким образом, решение апелляционного суда осталось в силе, а возможности для обжалования приговора были исчерпаны. Также Амаглобели отказано в условно-досрочном освобождении. В ноябре 2025 года судья Тбилисского городского суда Давид Акобидзе прекратил разбирательство по иску Мзии Амаглобели, которая требовала от Ираклия Кобахидзе опровергнуть ложные обвинения в ее адрес.

В начале августа суд в Батуми назначил основательнице изданий "Батумелеби" и "Нетгазети" Мзие Амаглобели два года заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе, которому она дала пощечину. Статья обвинения Амаглобели на заключительном этапе процесса была смягчена, изначальное обвинение предусматривало от четырех до семи лет заключения. 

Тбилисский городской суд прекратил производство по иску осужденной журналистки Мзии Амаглобели против премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, пишет сегодня "Новости Грузия".

Жалоба касалась заявлений Кобахидзе, которые защита журналистки расценила как клеветнические и нарушающие презумпцию невиновности. Грузинский премьер заявлял, в частности, что Амаглобели действовала «по конкретному заданию» извне, желая навредить репутации полиции и силовых структур. Он называл ее «партийным активистом» и обвинял в «политическом насилии». Все эти комментарии звучали на этапе следствия.

Защита требовала, чтобы Кобахидзе публично опроверг эти заявления. На заседании сама Амаглобели подчеркнула, что, по сути, речь идет о распространении ложных фактов, говорится в сообщении.

"Если бы оспариваемые в деле заявления носили лишь оценочный характер, и я не видела бы в них распространения заведомо ложных фактов, поверьте, какими бы морально неприемлемыми, провокационными или шокирующими они не были, я бы не придала им такого значения, чтобы обращаться в суд. <...> Я очень надеюсь, что суд не прекратит это дело. Это было распространение ложных сведений. Пусть суд определит, было ли это преднамеренно или результатом неосторожности. Разве это демонстрация власти или неуважение к суду, что я не могу видеть подсудимого здесь [в зале суда]?»? - приводит слова Амаглобели на сегодняшнем заседании Batumelebi.

Суд признал жалобу недопустимой, отказавшись начинать рассмотрения по существу. При этом позиция ответчика осталась неясна, так как представитель Кобахидзе также не явилась в суд, пишет Publika.

Амаглобели продолжает отбывать срок за пощечину полицейскому

Напомним, в ночь на 12 января 2025 года в Батуми были задержаны 10 человек, в том числе Мзия Амаглобели. Причиной задержания Амаглобели стал наклеенный ею на стену плакат с призывом начать всеобщую забастовку. Когда Амаглобели была освобождена, она оказалась в давке, где произошел инцидент с участием начальника полиции города Ираклия Дгебуадзе. Как следует из видео без звука, опубликованного телеканалом "Имеди", Амаглобели, окруженная и удерживаемая полицейскими, что-то сказала Дгебуадзе, тот ответил и отвернулся. Амаглобели резко одернула его и дала пощечину. После этого журналистка была вновь задержана, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки".

11 января женщины-политики на акции протеста у здания тюрьмы в Рустави потребовали освободить учредителя изданий Netgazeti и Batumelebi Мзию Амаглобели. Они развернули баннеры: "Мзия Амаглобели год в тюрьме!", "Свободу узникам совести!" и другие.

Дело Амаглобели получило также международный резонанс. Так, вице-президент Европарламента призвал "Грузинскую мечту" освободить журналистку, которая теряет зрение в тюрьме. Пина Пичерно предложил отправить Амаглобели на лечение за границу, чтобы она могла получить специализированную медицинскую помощь и сохранить зрение.

Мзия Амаглобели лишена возможности пройти обследование и получить лечение для сохранения зрения, заявила в конце ноября 2025 года Ассоциация молодых юристов Грузии и призвала главу Минюста и омбудсмена вмешаться в ситуацию.

В октябре 2025 года Парламентская ассамблея Евронест опубликовала резолюцию, в которой потребовала освобождения Мзии Амаглобели.

12 января, в годовщину со дня задержания журналистки, дипломатические миссии 23 государств и Евросоюза назвали политически мотивированным приговор Амаглобели и призвали освободить ее.

С момента ареста журналистки требования о ее освобождении и расследовании действий руководства полиции Батуми звучат также на массовых протестных акциях, которые ежедневно проходят в Грузии с ноября 2024 года.

В октябре 2025 года Мзия Амаглобели получила премию Сахарова "За свободу мысли", которая является высшей наградой Евросоюза за деятельность в области прав человека.

