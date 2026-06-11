Адвокат заявила о незаконном лишении свободы украинцев на российско-грузинской границе

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Не менее 19 граждан Украины около года заперты в подвале на грузинском пропускном пункте "Дариали" без доступа к медицинской помощи и средств первой необходимости, заявила адвокат Дарья Самодурова.

Как писал "Кавказский узел", о длительном содержании граждан Украины, депортируемых из РФ, на границе с Грузией было известно и в 2025 году. В начале августа пятеро граждан Украины объявили голодовку на грузинском КПП, требуя допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите. После встречи с украинским консулом они прекратили голодовку. В конце августа стало известно, что более 60 украинцев после вынужденного длительного пребывания на КПП смогли вернуться на родину.

В августе 2025 года Тбилиси обвинял Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дариали", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

Украинцы, которые содержатся в подвале Дарьяльского таможенного пункта, попросили о помощи, заявила адвокат из Тбилиси Дарья Самодурова. По словам адвоката, 19 украинцев, которые уже около года незаконно лишены свободы на КПП, лично связались с ней.

“Условия содержания этих людей вызывают тревогу. Сырой подвал без окон и вентиляции, без ванной и кладовой. Министерство внутренних дел не обеспечивает людей едой и медикаментами, не оказывает медицинскую помощь, не предоставляет средств гигиены. В подвале царят антисанитарные условия”, - написала Самодурова 10 июня на своей странице в Facebook*.

Граждане Украины, оказавшиеся на границе, были вывезены российскими силовиками с территории Украины в РФ, а затем выслали их в Грузию, пояснила она. “На грузинской границе, при прохождении паспортного контроля, сотрудники МВД Грузии без объяснения причин поместили этих людей в подвал”, - говорится в публикации адвоката.

Людям, запертым в подвале на КПП, не выдали никаких документов, мотивирующих ограничение их свободы передвижения: ни решения об отказе на въезд в Грузию, ни постановления суда. Также им не назвали никаких дат, когда их пребывание в подвале закончится.

Самодурова отмечает, что высланных из РФ украинцев начали помещать в подвалы на КПП еще три года назад. “Все ведомства, включая Управление общественного защитника, были проинформированы МИД о незаконном размещении людей в нечеловеческих условиях”, - подчеркнула она, констатируя, что такое нарушение основных прав человека “стало нормой” в Грузии.

"Кавказский узел" также писал, что ы декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.