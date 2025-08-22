×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:44, 22 августа 2025

65 украинцев вернулись на родину после длительного пробивания на границе России и Грузии

Граждане Украины на грузинском пропускном пункте. Фото: https://www.facebook.com/photo/?fbid=24287785637545864&set=pcb.1949345432481549 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане Украины, которые длительное время находились на грузинском пропускном пункте «Дариали» после депортации из России, вернулись на родину. Несколько граждан Украины все еще находятся в нейтральной зоне у границы

Как писал "Кавказский узел", ранее Тбилиси обвинил Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дариали", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины и призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

В начале августа пятеро граждан Украины объявили голодовку на грузинском КПП "Дариали", они пожаловались, что их не пускают в страну. Голодающие потребовали допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите. После встречи с украинским консулом граждане Украины, которые находятся на грузинском пункте пограничного пропуска "Дариали", прекратили голодовку.

По данным МВД Грузии, 65 граждан Украины, находившиеся на КПП «Дарьяли» на границе России и Грузии, добровольно вернулись в Украину чартерным рейсом через третью страну. 

«МВД Грузии обеспечило доставку граждан Украины из КПП «Дарьяли» в Тбилисский международный аэропорт, где они были переданы представителям украинских правоохранительных органов. В свою очередь, МВД обеспечило размещение граждан Украины на борту воздушного судна и их сопровождение во время чартерного рейса», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным МВД, несколько граждан Украины все еще находятся в нейтральной зоне у границы. «Для их  возвращения которых на родину грузинская сторона продолжает интенсивные переговоры с украинской стороной и международными организациями», говорится в сообщении.

«В нейтральной зоне КПП «Дарьяли» находились 87 граждан Российской Федерации, которые просили разрешения пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам и выдавали себя за граждан Украины. В интересах государственной безопасности этим лицам не был разрешен въезд в страну, поскольку все они имеют серьезную судимость и неоднократно осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, у них не было действительных документов, необходимых для пересечения границы, и они не соответствовали критериям для пересечения государственной границы Грузии», - пояснило МВД Грузии свою версию событий.

На вощвращение украинских граждан отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Мы вернули в Украину 65 граждан, находившихся в буферной зоне российско-грузинской границы. Среди них 10 женщин и 8 тяжелобольных», - говорится в сообщении на его станице в Facebook*.
По словам Сибиги, в предыдущие месяцы власти Украины забрали из пункта пропуска «Дарьяли» 44 человека. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть, составило 109 человек. По версии главы МИД Украины, что кризис на российско-грузинской границе начался во второй половине июня, когда Россия резко увеличила количество граждан Украины, депортируемых из страны. 

В декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:24, 22 августа 2025
Из-за атаки дронов пассажиры авиарейсов из Волгограда не смогли вылететь вовремя
07:14, 22 августа 2025
1
 Возгорание растительности на месте падения БПЛА произошло в Волгограде
06:04, 22 августа 2025
Три района Ростовской области атакованы беспилотниками
23:48, 21 августа 2025
Обвиненный в вымогательстве силовик оставлен в СИЗО Ингушетии
22:56, 21 августа 2025
Военный из Ставропольского края убит на Украине
20:58, 21 августа 2025
Обыски по делу о недостроенной школе прошли в Дагестане
Все события дня
Новости
Шествие в поддержку медиа. Фото: NEWS.On.ge.
21:57, 21 августа 2025
Массовый марш в поддержку медиа завершился на проспекте Руставели в Тбилиси
Активисты на проспекте Руставели. Скриншот фото Publika от 20.08.25, https://www.facebook.com/photo?fbid=1528354188564126&set=a.715406393192247 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
23:10, 20 августа 2025
Участники акции в Тбилиси потребовали освободить Звиада Ратиани
Военнослужащие на границе. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
12:46, 20 августа 2025
Югоосетинские силовики обвинили гражданина Грузии в нарушении границы
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: NEWS.On.ge
21:57, 19 августа 2025
Участники акции в Тбилиси потребовали освободить политзаключенных
Ираклий Купрадзе. Скриншот фото "Новости Грузия" https://t.me/NGnewsgeorgia/25392.
09:50, 19 августа 2025
Часть оппозиции выдвинула кандидата в мэры Тбилиси
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Рамзан Кадыров с дочерьми. Скриншот сообщения со страницы Айшат Кадыровой в INSTAGRAM https://www.instagram.com/p/CaMhkznoU3p/ Главный клан Кавказа - семья Кадырова

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Эвакуация тел погибших альпинистов. 21 августа 2025 г. Скриншот видео МЧС по Кабардино-Балкарской Республике
22 августа 2025, 12:54
Тела погибших в Кабардино-Балкарии альпинистов эвакуированы на вертолете

Обвиняемые по делу о захвате власти в Армении в зале суда. Ереван, 21 августа 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/900340.html
21 августа 2025, 18:43
Суд продлил арест обвиняемым по делу о захвате власти в Армении

Жители Хутниба во время видеообращения. 20 августа 2025 г. Скриншот видео "Кавказского узла"
21 августа 2025, 15:45
Минимущество отреагировало на жалобы жителей Хутниба

Полигон в Воскресенске 20 августа 2025 г. (слева) и 9 января 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/opershtab23/13987
21 августа 2025, 13:45
Власти отчитались о вывозе песка с мазутом с полигона в Воскресенском

Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Националисты или самозванцы: в какую
Националисты или самозванцы: в какую "Русскую общину" вступил Алаудинов #shorts #Кавказ #Алаудинов
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Показать больше