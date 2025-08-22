65 украинцев вернулись на родину после длительного пробивания на границе России и Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане Украины, которые длительное время находились на грузинском пропускном пункте «Дариали» после депортации из России, вернулись на родину. Несколько граждан Украины все еще находятся в нейтральной зоне у границы

Как писал "Кавказский узел", ранее Тбилиси обвинил Киев в затягивании возвращения украинцев на родину. Грузия готова оплатить транспортировку 87 украинцев, которые находятся на КПП "Дариали", но Украина затягивает процесс, заявило МВД Грузии. МИД Украины и призвал Россию доставлять бывших осужденных непосредственно на границу двух стран.

В начале августа пятеро граждан Украины объявили голодовку на грузинском КПП "Дариали", они пожаловались, что их не пускают в страну. Голодающие потребовали допустить к ним украинского консула, предоставить возможность покинуть Грузию или подать ходатайство о международной защите. После встречи с украинским консулом граждане Украины, которые находятся на грузинском пункте пограничного пропуска "Дариали", прекратили голодовку.

По данным МВД Грузии, 65 граждан Украины, находившиеся на КПП «Дарьяли» на границе России и Грузии, добровольно вернулись в Украину чартерным рейсом через третью страну.

«МВД Грузии обеспечило доставку граждан Украины из КПП «Дарьяли» в Тбилисский международный аэропорт, где они были переданы представителям украинских правоохранительных органов. В свою очередь, МВД обеспечило размещение граждан Украины на борту воздушного судна и их сопровождение во время чартерного рейса», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

По данным МВД, несколько граждан Украины все еще находятся в нейтральной зоне у границы. «Для их возвращения которых на родину грузинская сторона продолжает интенсивные переговоры с украинской стороной и международными организациями», говорится в сообщении.

«В нейтральной зоне КПП «Дарьяли» находились 87 граждан Российской Федерации, которые просили разрешения пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам и выдавали себя за граждан Украины. В интересах государственной безопасности этим лицам не был разрешен въезд в страну, поскольку все они имеют серьезную судимость и неоднократно осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кроме того, у них не было действительных документов, необходимых для пересечения границы, и они не соответствовали критериям для пересечения государственной границы Грузии», - пояснило МВД Грузии свою версию событий.

На вощвращение украинских граждан отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. «Мы вернули в Украину 65 граждан, находившихся в буферной зоне российско-грузинской границы. Среди них 10 женщин и 8 тяжелобольных», - говорится в сообщении на его станице в Facebook*.

По словам Сибиги, в предыдущие месяцы власти Украины забрали из пункта пропуска «Дарьяли» 44 человека. Таким образом, общее количество украинцев, которых удалось вернуть, составило 109 человек. По версии главы МИД Украины, что кризис на российско-грузинской границе начался во второй половине июня, когда Россия резко увеличила количество граждан Украины, депортируемых из страны.

В декабре 2023 года группа граждан Украины, в основном бывших заключенных, длительное время ожидала разрешения на въезд в Грузию из России. Некоторые из них провели около месяца на КПП. По их словам, помощь им оказывали лишь волонтеры.

В октябре 2023 года семь граждан Украины вынужденно провели в буферной зоне на российско-грузинской границе больше двух недель. Ранее они отбывали наказание в колониях Херсона, после освобождения их привезли в депортационный центр в Волгограде и выдали постановления о запрете на въезд в Россию. Пока власти Грузии отказывались пустить их на территорию страны, волонтеры снабжали украинцев продуктами и предметами первой необходимости.

В конце ноября того же года стало известно, что власти Грузии вновь отказались пустить в страну бывших украинских заключенных. Волонтерам удалось добиться пропуска восьми украинцев, но еще восемь человек, которые к тому моменту провели на пропускном пункте уже больше двух недель, остались ждать на границе.