Власти отчитались о возобновлении работы поврежденного при атаке БПЛА детсада на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После обследования территории детского сада "Ягодка" в поселке Ахтырском, где были найдены обломки беспилотника, принято решение о возобновлении его работы с сегодняшнего дня.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Анапе фрагменты БПЛА были найдены в селе Варваровка, в хуторе Усатова Балка и станице Анапской. В двух частных домах повреждено остекление. В Абинском районе в поселке Ахтырском обломки БПЛА повредили окна в пяти квартирах, еще фрагменты найдены на одной из улиц. В Крымске повреждены окна в домах по двум адресам. В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, пассажиры не пострадали. В поселке Ахтырском обломки дрона были найдены около детского сада, повреждена калитка и окна в двух кабинетах.

Детский сад "Ягодка" в поселке Ахтырском сегодня возобновит работу после устранения повреждений из-за атак БПЛА, сообщил 9 марта глава Абинского района Илья Биушкин.

Сначала Биушкин сообщил, что специалисты проводят восстановительные работы и 10 марта детский сад не откроется. "Понимаю, что это создает неудобства для родителей. Прошу отнестись с пониманием - безопасность детей для нас превыше всего", - написал он.

Однако уже спустя час он сообщил, что специалисты провели полную проверку территории детсада и завершили все необходимые мероприятия. Таким образом с 10 марта детский сад возобновит работу в штатном режиме.