11 дронов сбиты над регионами юга России
Средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 34 БПЛА самолетного типа, в том числе восемь над Кубанью, два над Ростовской областью и один над Адыгеей.
Как писал "Кавказский узел", прошлой ночью после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в Армавире. По данным оперштаба Краснодарского края, пострадавших нет. Утром пожар был локализован на площади 700 квадратных метров, а затем и потушен.
По данным Минобороны, в Краснодарском крае ночью сбиты четыре дрона.
Министерство обороны Российской Федерации отчиталось в своем телеграм-канале о количестве беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, летевших со стороны Украины и сбитых за период с 20.00 до 23.00 мск 8 марта.
По данным ведомства, всего было сбито 34 БПЛА, из них восемь - над территорией Краснодарского края, два - над Ростовской областью, один - над Адыгеей. Также было сбито четыре дрона над Азовским морем. Остальные беспилотники средства ПВО перехватили и уничтожили над Московской областью, Крымом, Курской, Рязанской и Белгородской областями.
