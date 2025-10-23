Telegram и WhatsApp* на юге России заблокированы властями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи мессенджеров WhatsApp* и Telegram в регионах юга России продолжают фиксировать сбои в работе приложений. Работа иностранных мессенджеров ограничена властями для “противодействия преступникам”, заявил Роскомнадзор.

Как писал "Кавказский узел", днем и вечером 21 октября мессенджеры Telegram и WhatsApp* были недоступны пользователям из регионов юга России. Жалобы на сбои в работе мессенджеров поступали из Краснодарского края, Адыгеи, Волгоградской и Астраханской областей, а также Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ставропольского края. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Учакин высказал предположение, что власти тестируют средства блокировки и фильтрации звонков через мессенджеры.

Роскомнадзор частично ограничивает работу иностранных мессенджеров Telegram и WhatsApp*, этим вызваны проблемы с доступом к приложениям в регионах юга России, передал 22 октября ТАСС.

Ведомство направило государственному информагентству ответ на запрос о причинах сбоев в работе мессенджеров в южных регионах страны, в частности в Ростове-на-Дону, Сочи и Адыгее. Ответ Роскомнадзора подтвердил, что проблемы с работой Telegram и WhatsApp* обусловлены действиями властей.

Как пояснили в ведомстве, работа мессенджеров ограничивается “для противодействия преступникам”, использующим Telegram и WhatsApp* для вымогательства денег, а также вовлечения россиян “в диверсионную и террористическую деятельность”.

"Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы", - цитирует ответ Роскомнадзора “Интерфакс”.

Ограничения в работе Telegram и WhatsApp* начались еще днем 20 октября; в первые дни они охватили южные регионы, но 21 и 22 октября затронули и другие части страны, сообщил вечером 22 октября проект “На связи”. По его данным, на проблемы в работе мессенджеров жалуются жители уже 34 российских регионов.

Согласно данным сайта DownDetector, новый пик жалоб на сбои в работе Telegram фиксировался между 16.30 и 17.30 мск 22 октября. Среди регионов, из которых поступало больше всего жалоб, значится Волгоградская область. На сбои в работе WhatsApp* пользователи жаловались с 8.30 мск, около 12.15 мск количество жалоб достигло пика и оставалось на высоком уровне примерно до 17.30 мск. В комментариях пользователи сайта DownDetector указывают, что этот мессенжер не работает, в частности, в Краснодаре, во Владикавказе и в других населенных пунктах Северной Осетии.

"Кавказский узел" писал, что на постоянной основе проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Дагестане. В марте министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.