01:28, 22 октября 2025

Жители юга России сообщили о сбоях в работе Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пользователи Telegram в ряде южных регионов России минимум дважды в течение суток фиксировали сбои в работе мессенджера. Одновременно жители ЮФО и СКФО заметили проблемы в работе мессенджера WhatsApp*. 

Во второй половине дня 21 октября жители юга России наблюдали два заметных сбоя в работе популярных интернет-мессенджеров, Telegram и WhatsApp*.

Первый сбой, заметный для многих пользователей приложения Telegram, произошел днем, около 14.00 мск, второй - поздно вечером, между 21.30 и 22.00 мск, следует из данных сайта DownDetector. Пользователи, в частности, сообщали, что у них не загружаются сообщения и медиафайлы. О сбое в работе двух мессенджеров в разных регионах юга страны сообщил около 22.00 мск ТАСС-Кавказ.

Большинство жалоб на работу Telegram поступило из Краснодарского края, Адыгеи, Волгоградской и Астраханской областей, а также Кабардино-Балкарии и Ставропольского края. Чаще всего они описывали сбой в работе приложения и проблемы с оповещением. 

Проблемы с доступом к WhatsApp* также локализованы на юге России - большинство жалоб поступило из Ставрополя, Краснодара и Сочи, также сбой в работе мессенджера фиксируют в Северной Осетии и Астраханской области. Пики сообщений о сбое приходятся примерно на то же время, что и в случае с Telegram - около 14.15 и около 22.00 мск 21 октября. Свыше половины жалоб на неполадки с WhatsApp* касаются оповещений. 

Telegram и WhatsApp* в течение некоторого времени 21 октября были “полностью недоступны” в южных регионах России, отмечает со ссылкой на эксперта в области информационной безопасности Алексея Учакина РБК. Он предположил, что власти тестируют средства блокировки и фильтрации звонков через мессенджеры.

"Кавказский узел" писал, что на постоянной основе проблемы с доступом к Telegram наблюдаются в Дагестане. В марте министр цифрового развития республики Юрий Гамзатов объявил, что мессенджер Telegram заблокирован и не работает в Дагестане и Чечне. По его словам, решение об этом принималось на федеральном уровне по представлению правоохранительных органов, поскольку Telegram часто используют недруги, пример этому - беспорядки в аэропорту Махачкалы [в октябре 2023 года]. Власти признали блокировку мессенджера лишь в марте, хотя к тому моменту доступ к Telegram отсутствовал уже несколько месяцев, указали местные жители. Временная разблокировка Telegram в Дагестане 26 и 27 мая, во время визита в республику официального представителя МИД России Марии Захаровой, затронула только часть пользователей мессенджера в республике, а с 28 мая доступ к мессенджеру из Дагестана вновь был закрыт.  

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

