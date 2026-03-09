×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:13, 9 марта 2026

Против Бачо Ахалая возбуждено новое уголовное дело

Кадр выступления бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая на суде в Тбилиси. Фото: TV Pirveli /https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/122905-ivanishvili-aris-dasamkhobi-bacho-akhalaias-sitkva-sasamartlo-skhdomaze?

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая заведено новое уголовное дело. Ему вменяют призывы к свержению власти из-за выступления в суде по другому уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая, арестованный по обвинению в организации насилия на акции протеста заявил, что дал показания под давлением силовиков, которые угрожали арестовать его супругу.

25 декабря стало известно, что бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая задержан по уголовному делу о беспорядках, произошедших 4 октября 2025 года. По версии Службы госбезопасности, Ахалая был главным организатором митинга. 27 декабря суд отправил его под арест.

Бывшего министра обвиняют за заявление, сделанное на закрытом судебном заседании по другому делу, возбужденному против него (организация акции "мирного свержения власти" 4 октября 2025 года). На этом заседании могли присутствовать только адвокаты, прокуроры и состав суда. На одном из процессов Ахалая заявил:

"Я считаю, что [Бидзина] Иванишвили подлежит свержению всеми возможными способами… Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более двухсот лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем", - сказал он, согласно аудиозаписи, которую распространила жена Бачо Ахалая, Ана Надареишвили 8 марта в Facebook*. По её пояснению, это было "запрещённое вступительное слово".

Бывший высокопоставленный чиновник считает, что окончательная победа будет достигнута "справедливой местью".

"Пропаганда затрагивает не только меня и вас. В первую очередь в это верит её исполнитель. Знаете ли вы, что Каддафи в конце концов был убеждён, что он - удивительный гений? Знаете ли вы, что Чаушеску верил, что некоторые люди действительно любили его как отца? Если кто-то сравнивает диктаторов друг с другом, вы должны знать историю диктаторов. Никто не начинал с убийств. Даже аятолла. Вот что происходит в конце, когда сама пропаганда убеждает их, что мы здесь отвратительны, и они должны защищать свои жизни от нас", - сказал Бачо Ахалайя на суде.

Уголовный кодекс Грузии рассматривает такое заявление как: "публичный призыв к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, либо распространение материалов, содержащих такой призыв". В качестве наказания предусмотрено лишение свободы до 3 лет - размер наказания определяет судья, подчеркивает телеканал.

Напомним, 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных – пять лидеров акции протеста: оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:02, 9 марта 2026
Трое военных из Ростовской области убиты в зоне боевых действий на Украине
19:17, 9 марта 2026
Подполковник внутренней службы из Дагестана убит в зоне СВО
18:27, 9 марта 2026
Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции
16:47, 9 марта 2026
Военный из Северной Осетии убит на Украине
07:58, 9 марта 2026
Боец из Волгоградской области убит в боевых действиях
06:59, 9 марта 2026
Атака БПЛА произошла в Ростовской области
Все события дня
Новости
Стоп-кадр: "Иранский активист Мохаммад Резу Камранинежад на акции солидарности с Ираном в Тбилиси". Фото: Publika / https://www.facebook.com/publika.ge/posts/-%E1%83%9E%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9B-%E1%83%93%E1%83%90%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%90-%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98-%E1%83%9B%E1%83%AA%E1%83%AE%E1%83%9D%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98-%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98-%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A2%E1%83%98-%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%AA-%E1%83%AE%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%93-%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91/1672698877462989/
18:27, 9 марта 2026
Иранский активист оштрафован в Тбилиси за неподчинение полиции
Тина Хидашели после опроса в суде. Тбилиси, 8 марта 2026 года. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/173647-tina-khidasheli-posle-doprosa-ia-nigde-ne-govorila-chto-v-gruzii-gotoviat-terroristov-vidimo-moia-zadacha-vypolnena-oni-zainteresovalis-i-esli-nashei-strane-ugrozhaet-kakaia-to-opasnost-nadeius-oni-razberutsia-s-etim
08:59, 9 марта 2026
Хидашели после визита к силовикам объяснилась за слова о "школе террористов"
Участники акции протеста у парламента грузии. Скриншот фото Publika от 08.03.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=1700617584671118&set=pb.100041686795244.-2207520000 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
22:00, 8 марта 2026
Сторонники евроинтеграции Грузии 466-й день подряд вышли на акцию протеста
Участница акции с портретом Мзии Амаглобели. Скриншот фото https://t.me/paperkartuli/26377/
16:00, 8 марта 2026
Участники акции в Грузии призвали к освобождению женщин-политзаключенных
Женщина на погранпереходе из Ирана в Азербайджан. Фото: АПА https://ru.apa.az/vneshnyaya-politika/iz-irana-cerez-azerbaidzanskuyu-granicu-do-six-por-evakuirovany-1873-celoveka-obnovleno-1-639771
14:00, 8 марта 2026
Число эвакуированных из Ирана граждан Азербайджана превысило 300
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
14:27, 2 февраля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:00, 17 февраля 2026
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Балкарцы в национальной одежде. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Депортация балкарцев

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
10:19, 16 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Резонансные заявления и тяжелые последствия в истории
Фото
12:00, 10 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Репатриация изгнанных: разные позиции на Юге Кавказа
Фото
15:35, 1 декабря 2025
Ветер с Апшерона
Туркестан, Тюркское НАТО – новые факты без России
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Обломки беспилотника. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
09 марта 2026, 15:48
Детский сад на Кубани поврежден обломками дрона

Артемий Останин. Скриншот фото RusNews https://t.me/rusnews/80666.
06 марта 2026, 20:58
Мосгорсуд оставил без изменений приговор Артемию Останину

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Фото: www.donland.ru
06 марта 2026, 18:08
Пятеро заключенных из Кабардино-Балкарии осуждены по делу о тюремном джамаате

Зарифа Саутиева. Фото: ФортангаОрг https://fortanga.org/2021/11/zarifa-sautieva-rasskazala-v-sude-o-tyazhelyh-bytovyh-usloviyah-v-sizo/
06 марта 2026, 14:57
Зарифе Саутиевой запрещено уезжать из России

Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Отец, похищенного в Нальчике студента, записал обращение к Бастрыкину #Нальчик #Бастрыкин #shorts
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Краснодарцы требуют встречи с мэром #Краснодар #акция #shorts #Наумов
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Гасангусейнов потребовал отчета о расследовании убийства сыновей
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Показать больше