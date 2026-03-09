Против Бачо Ахалая возбуждено новое уголовное дело

Против бывшего министра обороны Грузии Бачо Ахалая заведено новое уголовное дело. Ему вменяют призывы к свержению власти из-за выступления в суде по другому уголовному делу.

Как писал "Кавказский узел", в конце декабря 2025 года бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая, арестованный по обвинению в организации насилия на акции протеста заявил, что дал показания под давлением силовиков, которые угрожали арестовать его супругу.

25 декабря стало известно, что бывший министр обороны Грузии Бачо Ахалая задержан по уголовному делу о беспорядках, произошедших 4 октября 2025 года. По версии Службы госбезопасности, Ахалая был главным организатором митинга. 27 декабря суд отправил его под арест.

Бывшего министра обвиняют за заявление, сделанное на закрытом судебном заседании по другому делу, возбужденному против него (организация акции "мирного свержения власти" 4 октября 2025 года). На этом заседании могли присутствовать только адвокаты, прокуроры и состав суда. На одном из процессов Ахалая заявил:

"Я считаю, что [Бидзина] Иванишвили подлежит свержению всеми возможными способами… Если потребуется сила, свергнуть нужно силой, вместе с Иванишвили свергнуть российские щупальца, насколько это возможно в масштабах Грузии. Это единственный выход, это единственный путь, чтобы завершить этот ад, в котором нас держит Россия уже более двухсот лет. Мы свергнем Иванишвили, обязательно свергнем", - сказал он, согласно аудиозаписи, которую распространила жена Бачо Ахалая, Ана Надареишвили 8 марта в Facebook*. По её пояснению, это было "запрещённое вступительное слово".

Бывший высокопоставленный чиновник считает, что окончательная победа будет достигнута "справедливой местью".

"Пропаганда затрагивает не только меня и вас. В первую очередь в это верит её исполнитель. Знаете ли вы, что Каддафи в конце концов был убеждён, что он - удивительный гений? Знаете ли вы, что Чаушеску верил, что некоторые люди действительно любили его как отца? Если кто-то сравнивает диктаторов друг с другом, вы должны знать историю диктаторов. Никто не начинал с убийств. Даже аятолла. Вот что происходит в конце, когда сама пропаганда убеждает их, что мы здесь отвратительны, и они должны защищать свои жизни от нас", - сказал Бачо Ахалайя на суде.

Уголовный кодекс Грузии рассматривает такое заявление как: "публичный призыв к насильственной смене конституционного строя Грузии или свержению государственной власти, либо распространение материалов, содержащих такой призыв". В качестве наказания предусмотрено лишение свободы до 3 лет - размер наказания определяет судья, подчеркивает телеканал.

Напомним, 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

В числе задержанных – пять лидеров акции протеста: оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе. Они арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

