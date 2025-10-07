Лидеры протестной акции в Тбилиси отказались признать вину

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд вопреки просьбам адвокатов отправил под арест пятерых оппозиционеров, задержанных после акции протеста в Тбилиси. Все пятеро отвергли обвинения в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября пятерым членам оргкомитета протестной акции - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - были предъявлены обвинения в попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

4 октября после протестной акции у президентского дворца в Тбилиси силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

Сегодня судья Тбилисского горсуда Лела Маридашвили избрала заключение под стражу в качестве меры пресечения всем пятерым обвиняемым - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе, сообщает "Интерпрессньюс".

Об аресте обвиняемых попросил прокурор Важа Тодуа. По его словам, существует риск того, что обвиняемые скроются, а также будут совершены "новые преступления" и уничтожены доказательства.

Адвокаты не согласились с позицией прокурора. Они указали на политическую подоплеку дела и заявили ходатайства о том, чтобы задержанных оставили без избрания меры пресечения.

В свою очередь все обвиняемые сообщили суду, что не считают себя виновным в инкриминируемых преступлениях, пишет издание.

По версии МВД, Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе за несколько дней до муниципальных выборов публично призывали к свержению государственной власти, а в день выборов пятеро обвиняемых и другие люди "приняли решение о начале силовых действий и по каналам СМИ заявили о том, что именно они организовали и руководили силовыми действиями". Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе обвинены в попытке захвата и блокирования президентского дворца, организации и руководстве групповым насилием и призывах к свержению власти. Лаше Беридзе предъявлено обвинение в попытке захвата и блокирования дворца, а также в организации и руководстве групповым насилием. Паата Манджгаладзе обвинен лишь в организации группового насилия.

Напомним, вечером 6 октября МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Дело расследуется по статьям о призыве к свержению власти, захвате или блокировании объекта стратегического или особого значения (президентского дворца), организации или участии в групповом насилии и умышленном повреждении имущества. Один из задержанных, Вахо Пицхелаури, сообщил адвокату, что подвергся физическому насилию, оскорблениям и угрозам во время задержания.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того, как Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".