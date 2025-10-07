×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:00, 7 октября 2025

Лидеры протестной акции в Тбилиси отказались признать вину

Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Паате Бурчуладзе, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе (слева направо). Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/171031-segodnia-budut-prediavleny-obvineniia-paate-burchuladze-murtazu-zodelava-irakliiu-nadiradze-paate-mandzhgaladze-i-lashe-beridze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд вопреки просьбам адвокатов отправил под арест пятерых оппозиционеров, задержанных после акции протеста в Тбилиси. Все пятеро отвергли обвинения в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента.

Как писал "Кавказский узел", 6 октября пятерым членам оргкомитета протестной акции - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе - были предъявлены обвинения в попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

4 октября после протестной акции у президентского дворца в Тбилиси силовики задержали пятерых лидеров акции протеста. Это оперный певец Паата Бурчуладзе (его силовики вывели из клиники, куда певец был доставлен машиной скорой помощи после митинга), генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе.

Сегодня судья Тбилисского горсуда Лела Маридашвили избрала заключение под стражу в качестве меры пресечения всем пятерым обвиняемым - Паате Бурчуладзе, Муртазу Зоделаве, Ираклию Надирадзе, Паате Манджгаладзе и Лаше Беридзе, сообщает "Интерпрессньюс".

Об аресте обвиняемых попросил прокурор Важа Тодуа. По его словам, существует риск того, что обвиняемые скроются, а также будут совершены "новые преступления" и уничтожены доказательства.

Адвокаты не согласились с позицией прокурора. Они указали на политическую подоплеку дела и заявили ходатайства о том, чтобы задержанных оставили без избрания меры пресечения.

В свою очередь все обвиняемые сообщили суду, что не считают себя виновным в инкриминируемых преступлениях, пишет издание.

По версии МВД, Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе за несколько дней до муниципальных выборов публично призывали к свержению государственной власти, а в день выборов пятеро обвиняемых и другие люди "приняли решение о начале силовых действий и по каналам СМИ заявили о том, что именно они организовали и руководили силовыми действиями". Бурчуладзе, Зоделава и Надирадзе обвинены в попытке захвата и блокирования президентского дворца, организации и руководстве групповым насилием и призывах к свержению власти. Лаше Беридзе предъявлено обвинение в попытке захвата и блокирования дворца, а также в организации и руководстве групповым насилием. Паата Манджгаладзе обвинен лишь в организации группового насилия.

Напомним, вечером 6 октября МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Дело расследуется по статьям о призыве к свержению власти, захвате или блокировании объекта стратегического или особого значения (президентского дворца), организации или участии в групповом насилии и умышленном повреждении имущества. Один из задержанных, Вахо Пицхелаури, сообщил адвокату, что подвергся физическому насилию, оскорблениям и угрозам во время задержания.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того, как Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:07, 7 октября 2025
19 военных из Волгоградской области убиты в боевых действиях
08:18, 7 октября 2025
Два бойца из Астраханской области убиты на Украине
05:41, 7 октября 2025
Возобновил работу волгоградский аэропорт
02:44, 7 октября 2025
Введены ограничения на работу аэропорта Волгограда
23:09, 6 октября 2025
МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек на акции в Тбилиси
21:02, 6 октября 2025
Племянник вице-премьера Дагестана убит в зоне СВО
Все события дня
Новости
Вахо Пицхелаури. Фото: "Интерпрессньюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/171048-po-informatsii-advokata-vakho-pitskhelauri-zaderzhannogo-v-sviazi-s-sobytiiami-v-tbilisi-4-oktiabria-pri-zaderzhanii-imelo-mesto-prevyshenie-sily-fizicheskie-i-slovesnye-oskorbleniia-a-takzhe-ugrozy
11:08, 7 октября 2025
Задержанный в Тбилиси активист заявил об избиении и угрозах
23:09, 6 октября 2025
МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек на акции в Тбилиси
Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
21:58, 6 октября 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе
Митинг в Тбилиси. 16 августа 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/buysell.tbilisi/posts/4079455735654864/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:42, 6 октября 2025
Суд оставил под стражей двух участников митинга в Тбилиси
Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Паате Бурчуладзе, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе (слева направо). Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/171031-segodnia-budut-prediavleny-obvineniia-paate-burchuladze-murtazu-zodelava-irakliiu-nadiradze-paate-mandzhgaladze-i-lashe-beridze
12:30, 6 октября 2025
Лидерам протестной акции в Тбилиси предъявлены обвинения
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
07 октября 2025, 13:05
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580
07 октября 2025, 09:16
Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

Баку. Фото: pixabay.com
07 октября 2025, 00:47
Азербайджан возобновил сотрудничество с комитетом Совета Европы против пыток

Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
06 октября 2025, 21:58
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше