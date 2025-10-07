Задержанный в Тбилиси активист заявил об избиении и угрозах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вахо Пицхелаури, задержанный после протестной акции в Тбилиси, сообщил адвокату, что столкнулся с физическим насилием, оскорблениями и угрозами во время задержания.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 октября МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Еще двое подозреваемых находятся в розыске. Дело расследуется по статьям о призыве к свержению власти, захвате или блокировании объекта стратегического или особого значения (президентского дворца), организации или участии в групповом насилии и умышленном повреждении имущества.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того, как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца.

Активист Вахо Пицхелаури во время задержания в связи с событиями 4 октября столкнулся с физическим насилием, словесными оскорблениями и угрозами, сообщил его адвокат Георгий Чхеидзе.

"Я уже был в изоляторе. Во время самого задержания, как минимум, имело место превышение силы, физические и словесные оскорбления, а также угрозы. Вахо не знаком с остальными [задержанными] лицами, как он сам мне рассказал", - приводит сегодня его слова "Интерпрессньюс".

В январе Вахо Пицхелаури, который участвовал в ежедневных протестах сторонников евроинтеграции Грузии, был похищен и избит неизвестными. Он сумел сбежать и предположил, что похищение связано с его участием в протестах. "Во время избиения ему сказали, что знают, кто он и чем занимается, что убьют его, если он не перестанет ходить на митинги. У Вахо Пицхелаури есть жена и двое маленьких детей", - рассказала 27 января "Кавказскому узлу" знакомая Пицхелаури Теона Панкевелашвили.

Четверо из 13 задержанных - члены ЕНД

В числе задержанных - четыре члена партии «Единое национальное движение»: Александр Хабеишвили, Серго Мегрелишвили, Або Навериани и Каха Мжаванадзе, заявила партия.

"Цель режима - запугать патриотов, но они не понимают, что грузинский народ никогда не смирится", - цитирует сегодня заявление «Единого национального движения» "Грузия Online".

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Попытка захвата президентского дворца была обречена на провал и дала действующей власти новую возможность давления на оппозицию. Шансы на смену власти мирным путем остаются лишь в том случае, если оппозиция преодолеет разрозненность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.