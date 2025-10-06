МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек на акции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Двое подозреваемых находятся в розыске.

Как писал "Кавказский узел", пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца.

"Главное управление криминальной полиции МВД Грузии проводит расследование по статьям 317 (Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению правительства) 1 , 222 (Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения) 2 , 225 (Организация, руководство или участие в групповом насилии) 3 и 187 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) 4 Уголовного кодекса Грузии по факту преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября", - проинформировал в ходе брифинга Александр Дарахвелидзе, передает издание Tabula.

"В рамках расследования на первом этапе сотрудники правоохранительных органов установили личности 15 лиц, причастных к преступлению, 13 из которых уже задержаны по решению суда. Двое подозреваемых все еще находятся на свободе, полиция проводит соответствующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению их местонахождения и аресту", - добавил заместитель министра внутренних дел.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что "проводится спецоперация, сегодня будут арестованы несколько преступников, и этот процесс будет продолжен", - сообщает телекомпания TV Pirveli.

По его словам, партия "Грузинская мечта" еще до 4 октября показала всем, что у них больше ресурсов "для выявления виновных и преступников, поэтому многим протестующим и виновным следует ждать соответствующих мер", информирует телекомпания.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий 6 отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".