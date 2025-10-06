×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:09, 6 октября 2025

МВД Грузии отчиталось о задержании 13 человек на акции в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе заявил на брифинге о задержании 13 человек в связи с событиями 4 октября. Двое подозреваемых находятся в розыске.

Как писал "Кавказский узел", пятерым оппозиционерам, задержанным после акции протеста в Тбилиси, предъявлены обвинения по уголовному делу о попытке захвата президентского дворца, организации группового насилия и призывах к свержению власти. Им грозит до девяти лет лишения свободы.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, после чего у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и попыткой штурма дворца.

"Главное управление криминальной полиции МВД Грузии проводит расследование по статьям 317 (Призыв к насильственному изменению конституционного строя Грузии или свержению правительства), 222 (Захват или блокирование объекта стратегического или особого значения), 225 (Организация, руководство или участие в групповом насилии) и 187 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Грузии по факту преступных событий, произошедших в Тбилиси 4 октября", - проинформировал в ходе брифинга Александр Дарахвелидзе, передает издание Tabula.

"В рамках расследования на первом этапе сотрудники правоохранительных органов установили личности 15 лиц, причастных к преступлению, 13 из которых уже задержаны по решению суда. Двое подозреваемых все еще находятся на свободе, полиция проводит соответствующие оперативно-разыскные и следственные мероприятия по установлению их местонахождения и аресту", - добавил заместитель министра внутренних дел.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что "проводится спецоперация, сегодня будут арестованы несколько преступников, и этот процесс будет продолжен", - сообщает телекомпания TV Pirveli.

По его словам, партия "Грузинская мечта" еще до 4 октября показала всем, что у них больше ресурсов "для выявления виновных и преступников, поэтому многим протестующим и виновным следует ждать соответствующих мер", информирует телекомпания.

Напомним, 4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии, на четыре года избраны 64 мэра и 2058 депутатов местных советов. Восемь оппозиционных партий отказались участвовать в выборах, лишь оппозиционные "Лело - Сильная Грузия" и "Гахария - за Грузию" не поддержали бойкот и выдвинули своих кандидатов.

Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:02, 6 октября 2025
Племянник вице-премьера Дагестана убит в зоне СВО
20:54, 6 октября 2025
Следователи заинтересовались публикациями несовершеннолетней жительницы Пятигорска
20:05, 6 октября 2025
Сын Сариджанова обвинен в покушении на азербайджанского депутата
18:15, 6 октября 2025
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
16:53, 6 октября 2025
Двое военных из Дагестана убиты на Украине
13:22, 6 октября 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
21:58, 6 октября 2025
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе
Митинг в Тбилиси. 16 августа 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/buysell.tbilisi/posts/4079455735654864/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19:42, 6 октября 2025
Суд оставил под стражей двух участников митинга в Тбилиси
Ираклий Надирадзе, Муртаз Зоделава, Паате Бурчуладзе, Паате Манджгаладзе, Лаше Беридзе (слева направо). Фото: https://www.interpressnews.ge/ru/article/171031-segodnia-budut-prediavleny-obvineniia-paate-burchuladze-murtazu-zodelava-irakliiu-nadiradze-paate-mandzhgaladze-i-lashe-beridze
12:30, 6 октября 2025
Лидерам протестной акции в Тбилиси предъявлены обвинения
Задержание в Абхазии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:50, 6 октября 2025
Гражданин Грузии задержан в Абхазии по обвинению в шпионаже
Предвыборная агитация на остановке в Тбилиси. Фото "Кавказского узла".
01:55, 6 октября 2025
ЕС заявил о непрозрачности муниципальных выборов в Грузии
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Станица Наурская. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=ga2XjW33fgo Дискуссия о переименовании городов Чечни

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Активисты на проспекте Руставели. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
06 октября 2025, 21:58
Проевропейские протесты в Тбилиси продолжились на фоне угроз Кобахидзе

Участники акции с с требованием прояснить судьбу военных. Ереван, 6 октября 2025 г. Скриншот видео https://www.golosarmenii.am
06 октября 2025, 17:57
Близкие пропавших без вести солдат задержаны в Ереване

Европейский суд по правам человека. Фото: https://jam-news.net/
06 октября 2025, 14:20
Правительство Азербайджана признало в ЕСПЧ нарушения прав пяти активистов

Атака дронов. Иллюстрация "Кавказского узла", созданная при помощи ИИ в программе Copilot
06 октября 2025, 11:31
Два человека пострадали при атаке дронов на нефтезавод в Туапсе

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше