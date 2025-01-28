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04:56, 28 января 2025

Грузинский активист связал свое похищение с участием в протестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активиста Вахо Пицхелаури похитили и избили неизвестные, ему удалось сбежать. Он считает, что похищение связано с его участием в протестных акциях против политики "Грузинской мечты".

В Гори ночью 26 января неизвестные похитили и избили активиста Вахо Пицхелаури. Неизвестные были в масках. По словам активиста, похищение произошло, когда он был возле дома и шел в магазин.

Неизвестные схватили Пицхелаури, запихнули в фургон и вывезли в безлюдную местность. Там его избили, при этом угрожая убить. У него похитили телефон, ключи и кошелек.

Активист связывает инцидент своей протестной деятельностью против руководства Грузии.

«На данный момент Пицхелаури чувствует себя хорошо, он отказался поехать в больницу на машине скорой помощи. Врачи зафиксировали на всем теле и лице повреждения.
У него пока нет адвоката. Насколько мне известно, ранее в его адрес угроз не поступало. Он каждый день ездит на митинги в Тбилиси и протестует против режима «Грузинской мечты». Во время избиения ему сказали, что знают, кто он и чем занимается, что убьют его, если он не перестанет ходить на митинги. У Вахо Пицхелаури есть жена и двое маленьких детей», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" 27 января активистка, знакомая Пицхелаури Теона Панкевелашвили.

По факту нападения на Пицхелаури возбуждено уголовное дело по статье о групповом насилии (часть "б" статьи 126 УК Грузии).

Напомним, 28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого в стране начались акции протеста.

Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Галина Готуа

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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