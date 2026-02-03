Протест на проспекте Руставели продолжился на фоне новых арестов
Сторонники евроинтеграции Грузии в 433-й день подряд вышли на акцию протеста к зданию парламента в Тбилиси. Суд приговорил к административным арестам еще двух участников декабрьских собраний на проспекте Руставели.
Как писал "Кавказский узел", 2 февраля протестующие в 432-й раз вышли к зданию парламента на проспекте Руставели с требованием освободить политзаключенных.
Сторонники евроинтеграции Грузии с флагами и самодельными плакатами в 433-й день непрерывных протестов собрались у здания парламента на проспекте Руставели с неизменными требованиями - освободить всех политических заключенных и провести новые выборы.
Активисты продолжают собираться на проспекте Руставели каждый вечер, несмотря на то, что число демонстрантов, арестованных судом на четыре-пять дней за стояние на тротуаре, растет с каждым днем, отмечает Publika.
Согласно принятым парламентом Грузии поправкам в закон "О собраниях и манифестациях", ограничения, введенные ранее на проведение акций на дорогах, распространяются и на тротуары, и на пешеходные улицы. Для проведения шествия требуется подать уведомление в МВД, а за нарушение требований предусмотрен арест. При повторном нарушении, например, блокрировке тротуара у госучреждения, следует уголовное преследование.
Сегодня Тбилисский городской суд рассмотрел еще четыре административных дела по статье о блокировке тротуара. Все четверо участников протестных акций были признаны виновными, но двух женщин суд освободил с устными предупреждениями.
Аресты суд назначил активистам Зуре Манчхашвили и Торнике Джандиери, оба они арестованы на пять суток. Манчхашвили о решении суда сообщили по телефону, Джандиери арестовали в зале суда, передает Netgazeti.
Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".
