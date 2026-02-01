×

20:58, 1 февраля 2026

Администрация "Руставского азота" потребовала прекратить забастовку

Бастующие у "Руставского азота". Скриншот фото телекомпании Pirveli от 01.02.26, https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/sazogadoeba/120418-administratsiis-shemotavazeba-damamtsirebelia-rustavis-azotis-qarkhanashi-gapitsva

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сотрудники "Руставского азота", которые, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда, бастуют пятый день, попросили поддержки у правительства Грузии. Сотрудники предприятия рассказали, что администрация потребовала возобновить работу и пыталась запугать бастующих.

Как писал "Кавказский узел", 28 января несколько сотен сотрудников "Руставского азота" объявили забастовку в городе Рустави. Сотрудники требуют повышения заработной платы, в противном случае они пообещали перейти к непрерывным протестам и ​​парализовать рабочий процесс. На второй день забастовки сотрудники химзавода в Рустави назвали унизительным предложенное администрацией повышение зарплаты и потребовали извинений.

АО "Руставский азот" - крупнейшее химическое предприятие по производству индустриальных химикатов и минеральных удобрений в Закавказье. На предприятии трудоустроено более 2 тысяч человек, говорится на официальном сайте "Руставского азота".

Завод по производству азота в Рустави - один из крупнейших поставщиков медицинского кислорода для больниц, фактически остановил производство. Завод бастует уже пять дней, передает сегодня телекомпания "Пирвели".

Работники требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, но, по их словам, администрация отказывается удовлетворять их требования. Протестующие призывают правительство вмешаться в ситуацию.

Кроме того, по словам сотрудников, администрация завода отвечает на протесты угрозами. Они говорят, что если забастовка не закончится в ближайшие часы, руководство завода по производству азота в Рустави планирует подать иск против сотрудников в суд, говорится в сообщении.

"Сотрудники, вышедшие со встречи с руководством компании 31 января, заявили, что компания считает их протест незаконным и угрожает им уголовным наказанием, что они расценивают как попытку запугивания", - приводит Publika слова одной из сотрудниц предприятия Бачаны Капанадзе. Она сообщила, что бастующие намерены проводить акции протеста.

В апреле 2021 года около 500 сотрудников "Руставского азота" заблокировали въезд и выезд транспорта с территории предприятия, добиваясь повышения зарплаты на 50%. Требования участников акции протеста тогда поддержал профсоюз.

Автор: "Кавказский узел"

