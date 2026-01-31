Три бойца из Дагестана убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Исламудин Султанов, Самрат Муртузалиев и Шамиль Сулеймангаджиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1791 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 30 января были официально признаны убитыми в военной операции не менее 1788 бойцов из Дагестана.

Администрация Каякентского района сообщила в своем Telegram-канале, что в военной операции был убит мобилизованный Исламудин Султанов. Дата его смерти - 10 апреля 2024 года. Он посмертно награждён орденом Мужества. У него остались двое сыновей, следует из отчета об открытии именной парты в школе, где учился боец.

Ранее районные власти сообщали, что в военной операции на Украине убит мобилизованный Самрат Муртузалиев, а также Шамиль Сулеймангаджиев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1791 бойца из Дагестана.

Власти Каякентского района 26 декабря 2025 года сообщали, что в военной операции убит Мурад Бадирханов, уроженец села Новокаякент

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.