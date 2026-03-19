Жители СКФО рассказали о влиянии ограничений мобильного интернета на повседневную жизнь

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ограничения мобильного интернета вынудили носить с собой наличные и сильно замедлили работу бизнеса, рассказали опрошенные жители СКФО. По их словам, проблемы возникли при покупках в магазинах и онлайн, вызове такси, поиске информации.

Как писал "Кавказский узел", активное замедление Telegram в течение последних дней создало серьезные неудобства для пользователей мессенджера в республиках Северного Кавказа. Люди потеряли доступный способ общения с родственниками, а предприниматели лишились налаженной связи с клиентами и терпят убытки.

"Кавказский узел" опросил 16 жителей регионов СКФО ( (Дагестан, Чечня, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ставропольский край), чтобы выяснить как на них повлияло замедление мобильного интернета). Опрос не носит репрезентативного характера и отражает лишь частные мнения опрошенных.

«С понедельника в Махачкале мобильный интернет отключают регулярно, обычно ночью или при угрозе БПЛА. Якобы отключают, когда есть угроза атаки. Связь пропадает полностью, даже мессенджеры не грузят текстовые сообщения, что очень нервирует, особенно когда работаешь. Больше всего неудобств доставляет то, когда ты делаешь покупки, но не можешь расплатиться безналом. Теперь у меня есть наличные деньги», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Дагестана Мадина, работающая помощницей юриста.

Что есть так называемый «белый список», то есть перечень сервисов, доступных даже при ограничениях интернета, она узнала случайно.

«Об этом я узнала, когда заметила, что при общем сбое открываются только Госуслуги и сайт администрации. Но зачем мне эти сервисы. Этого явно мало, так как невозможно проверить новости в других каналах или связаться с родными через WhatsApp*, например», - сказала она.

Магомед работает в сфере доставки, и замедление мобильного интернета также замедлило их работу.



«Я работаю в доставке в Махачкале, и отключения интернета для нас - это ад. Уже неделю как в моменты ограничений приложение просто виснет, не видно адрес клиента и невозможно провести оплату через терминал. Нам говорили, что Яндекс, Ozon и Wildberries в "белом списке", и они действительно иногда открываются. Но толку от этого ноль, если карта в приложении не загружается», - пожаловался он.

Расул живет в Дербенте, где мобильный интернет тоже замедляется.

"Виснет телефон и без всяких предупреждений. Ты просто едешь и вдруг сеть показывает LTE, но ничего не грузится, кроме "ВКонтакте" и каких-то ненужных сайтов. Пытался зайти в банковское приложение, но оно работало через раз. Когда включают эти замедления, у меня телефон превращается в кирпич", - рассказал он.

В Каспийске проблемы аналогичны, рассказал Ислам, менеджер отдела доставки строительного магазина.

"Вчера, видимо тестировали систему замедления, и я попал под раздачу прямо во время рабочего созвона. Скорость упала так, что созвон рухнул. У всех у нас был VPN, но не помогло. В повседневной жизни я могу обойтись без связи, но во время работы – это невозможно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, бизнес не может работать на пяти сайтах.

"В «белом списке» сайты, которые не могут обеспечить полную работу бизнеса. Если в них будут только эти сайты, то это беда", - отметил он.

Патимат, студентка 3 курса Дагестанского госуниверситета, обходит блокировку сайтов и замедление интернета с помощью специальных сервисов.

"Есть множество бесплатных и платных VPN сервисов, которые хорошо обходят блокировки. Я пользуюсь платным и очень довольна. Не могу сказать, что все сайты работают как прежде, но хотя бы работают. Все, кому надо, найдут способ обойти ограничения. А «белые списки» я даже не смотрела, не было необходимости", - рассказала она.

Житель Грозного Абубакар обходит блокировки и замедления с помощью VPN.

«У меня Т2, и VPN белые списки обходит отлично. Я работаю курьером и нереально выходить на смену, если тебе не повезло и начались замедления. Но если чуть-чуть покопаться в интернете, то поймешь, как обходить их. Я посчитал и примерно 1% от моего дохода надо отдавать за комфорт в работе. Это терпимо», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

"В Чечне мы уже привыкли, что мобильный интернет может работать с перебоями, но в последний раз ограничения были особенно жесткими. Лично я столкнулся с тем, что сеть LTE отображалась на телефоне, но ни один зарубежный сервис или мессенджер не загружался вовсе. Из "белого списка" стабильно открывались только официальные государственные порталы. VPN у меня еще нет, но придется установить", - рассказал другой житель Грозного Аслан.

Ограничения не обошли Ингушетию.

«Когда в Ингушетии ограничивают мобильный интернет, жизнь в городе буквально замирает, особенно для тех, кто завязан на онлайн-торговле. Я не мог зайти в банковские приложения и проверить поступление оплат от клиентов. Якобы банки есть в этом "белом списке", но оплаты не проходили. Работали только Госуслуги, почта и пара федеральных маркетплейсов вроде Wildberries. Но даже на разрешенных сайтах фотографии товаров не подгружались, что делало работу невозможной. Это создает огромные трудности для малого бизнеса, который и так работает в непростых условиях", - рассказал житель Назрани Магомед.

Другой житель Назрани был готов к замедлениям.

"У нас же не вчера это стали проверять. Несколько месяцев назад же уже были тренировочные какие-то ограничения. Тогда уже было понятно, что надо готовиться. Тогда и начали запрещать рекламу VPN. Я понял, что надо установить такой сервис и пользоваться. Мне мобильный интернет нужен для постоянной связи с детьми, родителями и с этим этот сервис справляется хорошо", - рассказал Руслан.

Жителю Владикавказа Зауру впервые пришлось ловить, а не вызывать такси.

"Во время последних технических работ на сетях во Владикавказе мобильный интернет превратился в узкий канал только для избранных сайтов. Лично я не смог отправить рабочие файлы через облачные сервисы, так как доступ к ним был полностью перекрыт провайдером. Я фотограф, только закончил съемку, выбрал 10 фото и хотел отправить их на обработку в студию, но не смог. Хотел вызвать такси, чтобы поехать в студию, снова не получилось. И в первый раз в жизни мне пришлось ловить такси", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Нальчике тоже мобильный интернет перестал нормально работать, рассказала студентка Амина.

«Для меня как для студента ограничения мобильного интернета стали настоящей проблемой. Вся наша подготовка основана на том, что мы пользуемся разными сайтами и приложениями, которых нет в «белом списке». Я не могла зайти на специализированные форумы, которые необходимы для написания курсовой работы. Даже поиск в Google работал через раз, заставляя переходить на отечественные поисковики, где информации по моей теме было очень мало. Придется возвращаться в библиотеку», - шутит она .

В КЧР несколько дней подряд мобильный интернет пропадал по ночам.



«В Карачаево-Черкесии я столкнулся с тем, что мобильный интернет полностью отключали в ночное время несколько дней подряд. Когда сеть включали в режиме ограничений, работали только несколько российских ресурсов. Лично я пытался использовать этот "белый список" для связи с родственниками можно было использовать только «ВК», где онлайн были пара моих друзей, и «Одноклассники», где меня вообще нет. Теперь придется. WhatsApp* и Telegram были заблокированы. Ощущение, что нас принудительно переводят на платформы, которыми мы в обычной жизни почти не пользуемся», - сообщил житель Черкесска Беслан.

Замедление мобильной связи влияет на сферу туризма.



«Как гид, я сильно завишу от карт и связи с туристами, но мобильные ограничения часто рушат все планы. Столкнулся с тем, что в горах интернет и так слабый, а с введением фильтрации перестали грузиться даже карты в режиме онлайн. В "белом списке" я нашел только сервис "Яндекс Карты", который кое-как работал, но без возможности передавать геолокации. Иностранные мессенджеры, где у меня основные группы с клиентами, были "мертвыми", и мне приходилось отправлять обычные SMS. Это очень бьет по имиджу региона, где связь должна быть идеальной», - рассказал житель Пятигорска Руслан.

«В Ставрополе мобильный интернет периодически замедляют до такой степени, что даже текстовые сообщения уходят по несколько минут. Я столкнулась с этим во время оплаты покупок на кассе, когда приложение банка просто отказалось авторизоваться в сети. Выяснилось, что в банк из "белого списка" тоже не работает. Теперь я всегда ношу с собой запас наличных, потому что вера в мобильные платежи пропала", - рассказала жительница города Елена.

Ограничения повлияли даже на связь с Беларусью, указал житель Моздока Эльдар.

"Лично я ощутил на себе работу системы "белых списков", когда у нас в Осетии временно ограничивали трафик из соображений безопасности. Работали только те сайты, которые находятся на российских серверах, а всё остальное просто выдавало ошибку подключения. Я использовал этот ограниченный список для чтения новостей на официальных сайтах, но не мог связаться с коллегами в Беларуси. Это создает большие трудности для тех, кто работает удаленно", - сказал он.

«В Кисловодске тоже мобильный интернет переводят в режим ограниченного доступа. Я столкнулся с тем, что мой телефон видел сеть, но передача данных шла только для приложений из списка исключений. В этот список входил Rutube и VK Видео, которые работали неплохо, но привычные мне соцсети были закрыты. Непривычно держать в руке телефон, но не делать то, что ты обычно делаешь без проблем. Элементарно - поделиться фотографиями или видео с друзьями", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" житель Кисловодска Артур.