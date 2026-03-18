18:50, 18 марта 2026

Военный из Дагестана убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужаид Мамаев из Тарумовского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1866 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта власти и силовики назвали имена не менее чем 1865 убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана.

Глава Тарумовского района Василий Джамалов 17 марта вручил медаль "За храбрость" II степени матери убитого участника СВО Мужаида Мамаева, Зухре Садрутдиновне Мамаевой, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

Мужаид Мамаев-выпускник Кочубейской школы. Принял решение подписать контракт. Другие подробности биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

В предыдущий раз о смерти уроженца Тарумовского района, Тимура Давудбекова, стало известно в июле 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1866 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Новости
Расчистка дороги в Цунтинском районе после камнепада. Февраль 2026 года. Кадр видео из телеграм-канала "Дагестанавтодора" https://t.me/dagavtodor/8580
07:41, 18 марта 2026
Человек погиб в результате камнепада в горах Дагестана
Мужчина со смартфоном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:27, 18 марта 2026
Жители Северного Кавказа рассказали о проблемах с доступом в Telegram
22:33, 17 марта 2026
Суд отправил в СИЗО замглавы Росреестра по Дагестану
20:27, 17 марта 2026
Задержан бывший министр строительства Дагестана
Кадр подтопленных улиц села Новокули Новолакского района. Скриншот видео: Народный фронт / Telegram-канал
14:03, 17 марта 2026
Жители дагестанского села сочли критической проблему подтопления дорог
Персоналии
Илия II, Святейший и Блаженнейший Католикос-Патриарх всея Грузии. Фото http://www.patriarchia.ru/db/text/501320.html
12:18, 18 марта 2026
Илия II
Сергей Резник*. Фото с личной страницы http://vk.com/
13:52, 13 марта 2026
Резник Сергей Эдуардович*
Зарифа Саутиева. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал"** memohrc.org
12:40, 13 марта 2026
Зарифа Саутиева
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Последние записи в блогах
Фото
12:03, 4 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Жительница Дагестана заставила власти считаться с интересами инвалидов
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Фото
14:39, 12 февраля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
В Дагестане школьника и его родителей заподозрили в непатриотизме
Все блоги
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Темы дня
Евгений Филиппов. Фото: Министерство здравоохранения Краснодарского края
18 марта 2026, 18:19
Суд арестовал главу Минздрава Краснодарского края Филиппова

Табличка на доме Политковской. 18 марта 2026 г. Фото: https://t.me/rusnews/81965
18 марта 2026, 16:47
Активисты 29-й раз восстановили табличку на доме Политковской

Забиль Гахраманов. Фото: https://ru.axar.az/news/socium/1027095.html
18 марта 2026, 13:59
Продлен срок ареста азербайджанского адвоката Гахраманова

Дети в больничной палате. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18 марта 2026, 12:04
Два ребенка получили ранения при воздушной атаке в Адыгее

Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
