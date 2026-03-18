Военный из Дагестана убит в зоне СВО

Мужаид Мамаев из Тарумовского района убит в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми не менее 1866 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 15 марта власти и силовики назвали имена не менее чем 1865 убитых в зоне СВО бойцов из Дагестана.

Глава Тарумовского района Василий Джамалов 17 марта вручил медаль "За храбрость" II степени матери убитого участника СВО Мужаида Мамаева, Зухре Садрутдиновне Мамаевой, сообщила администрация района на своей странице во "ВКонтакте".

Мужаид Мамаев-выпускник Кочубейской школы. Принял решение подписать контракт. Другие подробности биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

В предыдущий раз о смерти уроженца Тарумовского района, Тимура Давудбекова, стало известно в июле 2025 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1866 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Имеет два ордена Мужества. Но никаких официальных почестей его семье оказано не было", - рассказала, в частности, родственница одного из убитых.