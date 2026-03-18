×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:21, 18 марта 2026

Одиннадцать квартир повреждены после ночной атаки БПЛА на Краснодар

Одна из поврежденных квартир. Скриншот фото из Telegram-канала Евгения Наумова от 18.03.26, https://t.me/emnaumov/7148

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены 11 квартир. В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Краснодаре в ночь с 17 на 18 марта погиб один человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество.

Городские службы совместно с управляющими компаниями и специалистами окружных администраций продолжают устранять последствия ночной атаки беспилотников на Краснодар, сообщил сегодня глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале.

По словам главы города, все адреса, где были найдены обломки БПЛА, обследованы. Пострадали 11 квартир в четырёх многоквартирных домах от обломков БПЛА. "В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады. Осколки и небезопасные части конструкций уже убраны",- написал Евгений Наумов.

Он также добавил, что есть также повреждения имущества в многоквартирных домах. По итогам обхода пострадавших, кроме одной погибшей при пожаре жительницы, других не выявлено.

В ночь с 17 на 18 марта в Краснодарском крае были сбиты 42 беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще 13 дронов сбиты над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря.

"Кавказский узел" также писал, что власти Славянска-на-Кубани выплатили более 5,3 миллиона рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА в ноябре и декабре прошлого года.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Аналитика
13:47, 2 марта 2026
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
12:37, 2 февраля 2026
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Показать больше