Одиннадцать квартир повреждены после ночной атаки БПЛА на Краснодар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Краснодаре в результате атаки беспилотников повреждены 11 квартир. В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады.

Как писал "Кавказский узел", в результате атаки беспилотников в Краснодаре в ночь с 17 на 18 марта погиб один человек. Были повреждены медцентр, ресторан, несколько жилых домов и автомобили. В Юбилейном микрорайоне в связи с обрывом ЛЭП частично отключено электричество.

Городские службы совместно с управляющими компаниями и специалистами окружных администраций продолжают устранять последствия ночной атаки беспилотников на Краснодар, сообщил сегодня глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram-канале.

По словам главы города, все адреса, где были найдены обломки БПЛА, обследованы. Пострадали 11 квартир в четырёх многоквартирных домах от обломков БПЛА. "В них частично выбиты окна и остекление балконов, повреждены крыши и фасады. Осколки и небезопасные части конструкций уже убраны",- написал Евгений Наумов.

Он также добавил, что есть также повреждения имущества в многоквартирных домах. По итогам обхода пострадавших, кроме одной погибшей при пожаре жительницы, других не выявлено.

В ночь с 17 на 18 марта в Краснодарском крае были сбиты 42 беспилотника, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны. Согласно публикации, еще 13 дронов сбиты над акваторией Черного моря, шесть – над акваторией Азовского моря.

"Кавказский узел" также писал, что власти Славянска-на-Кубани выплатили более 5,3 миллиона рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА в ноябре и декабре прошлого года.