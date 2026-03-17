06:50, 17 марта 2026

Более 5 миллионов рублей выплачено пострадавшим в результате атак БПЛА жителям Славянска-на-Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Славянска-на-Кубани выплатили более 5,3 миллиона рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА в ноябре и декабре прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря прошлого года в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА были повреждены кровли и окна в нескольких домах. В ноябре как минимум четыре раза были зафиксированы аналогичные атаки на город, в результате которых также были повреждены дома.

Власти Славянска-на-Кубани выплатили жителям города, которые пострадали в результате атак беспилотников 21, 23, 27 и 30 ноября, а также 17 декабря прошлого года более 5,3 миллиона рублей суммарно, сообщил 16 марта Оперативный штаб Краснодарского края.

Единовременную материальную помощь получил 251 человек - им выдали по 15,6 тысячи рублей. 12 человек получили по 78,3 тысячи рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Три человек получили за полную утрату имущества первой необходимости по 156,7 тысячи рублей.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Адвокат заявил о давлении на Игоря Паскаря в колонии
Конфисковано имущество Максима Бондаренко
Пожар на нефтебазе в Тихорецке полностью потушен
Приговор за ложное сообщение о теракте в краснодарском храме оставлен без изменений
Житель Геленджика обвинен в призывах к терроризму
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
BERG...man Tbilisi
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
BERG...man Tbilisi
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Проевропейские протесты в Грузии продолжаются 474 дня подряд

Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
