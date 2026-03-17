Более 5 миллионов рублей выплачено пострадавшим в результате атак БПЛА жителям Славянска-на-Кубани

Власти Славянска-на-Кубани выплатили более 5,3 миллиона рублей жителям, чье имущество было повреждено в результате атак БПЛА в ноябре и декабре прошлого года.

Как писал "Кавказский узел", 17 декабря прошлого года в Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА были повреждены кровли и окна в нескольких домах. В ноябре как минимум четыре раза были зафиксированы аналогичные атаки на город, в результате которых также были повреждены дома.

Власти Славянска-на-Кубани выплатили жителям города, которые пострадали в результате атак беспилотников 21, 23, 27 и 30 ноября, а также 17 декабря прошлого года более 5,3 миллиона рублей суммарно, сообщил 16 марта Оперативный штаб Краснодарского края.

Единовременную материальную помощь получил 251 человек - им выдали по 15,6 тысячи рублей. 12 человек получили по 78,3 тысячи рублей за частичную утрату имущества первой необходимости. Три человек получили за полную утрату имущества первой необходимости по 156,7 тысячи рублей.

Власти Кубани в декабре 2025 года ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.