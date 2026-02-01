×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
10:04, 1 февраля 2026

Лидер грузинской партии обвинила полицейских в насилии над ее сыном

Эка Беселия. Кадр телесюжета «ТВ Пирвели» https://tvpirveli.ge/ka/siaxleebi/politika/120376-propagandistuli-mediit-tavdaskhmebi-mas-shemdeg-daitsko-rats-shvilis-eqspertizaze

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сын лидера оппозиционной партии Эки Беселия задержан в Тбилиси за неподчинение полицейским. После задержания молодой человек подвергся физическому насилию, заявила Беселия.

Силовики в Тбилиси задержали Рати Милораву - сына лидера оппозиционной партии "За справедливость" Эки Беселия, сообщает "Интерпрессньюс".

По словам представителя МВД, Милорава задержан по статье 173 Кодекса административных правонарушений (неподчинение законному требованию сотрудника полиции), пишет агентство.

По предварительным данным, молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не подчинился требованиям правоохранителей, информирует анонимный телеграм-канал "Хроника Кавказа".

Эка Беселия подтвердила факт нарушения, но заявила о физическом насилии со стороны полицейских. По её словам, у сына остались следы на шее, а его местонахождение не сообщали родственникам и адвокатам в течение нескольких часов, говорится в публикации.

В комментарии телеканалу «ТВ Пирвели» Беселия пояснила, что у ее сына заметны гематомы в области горла. "Следы применения довольно большой физической силы... Рати сказал мне, что один из полицейских душил его", - сказала она.

Политик подчеркнула, что ночью, после задержания сына, в течение трех часов пыталась выяснить, где он. По словам Беселия, Милорава «очень сожалеет», что управлял автомобилем в нетрезвом состоянии, говорится в публикации на сайте телеканала.

Участники акции протеста в Тбилиси. 20 ноября 2025 г. Фото: Lorena Beria/Netgazeti https://t.me/Tbilisi_life/43549
13:45 21.11.2025
Задержанные в Тбилиси пожаловались на жесткие действия полиции
Силовики применили избыточную силу при задержании участников шествия 19 ноября в Тбилиси, а в участке от некоторых задержанных потребовали раздеться догола, сообщил адвокат.

"Кавказский узел" писал также, что с 28 ноября 2024 года участники протестов в Грузии требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. 31 января, на 430-й день протестов, в Тбилиси состоялся марш против слияния двух крупнейших университетов, которое анонсировано в рамках реформы образования.

В октябре 2025 года, после ужесточения законов о собраниях и демонстрациях, силовики в Грузии начали массово задерживать участников протестов. Большинство из них были обвинены в перекрытии проспекта и создании помех движению машин.

4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Позднее полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца.

Материалы о протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Грузия: протесты после выборов".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

