Студенты крупнейших вузов Грузии вышли на акцию протеста в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Министр образования Грузии анонсировал слияние Тбилисского государственного и Грузинского технического университетов, после чего студенты обоих вузов вышли на акции протеста в Тбилиси. Цель реформы - сократить штат преподавателей, уволив критиков правительства, заявили они.

Как писал " Кавказский узел", 28 января сторонники евроинтеграции Грузии собрались на акцию протеста у здания парламента в Тбилиси 427-й день подряд. На акцию вышли и активисты, отбывшие наказание за блокировку тротуара.

Студенты Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета вышли на акцию протеста против реформы, подразумевающей, по словам министра образования Гиви Миканадзе, слияние этих двух вузов. Это два старейших университета страны, в совокупности в них обучаются около 50 тысяч студентов, отмечает информагентство "Новости-Грузия".

Участники акции заявили, что политической целью реформы является сокращение штата преподавателей и увольнение тех из них, кто критикует “Грузинскую мечту”, передает Interpressnews.

Студенты, собравшиеся первого корпуса ТГУ, потребовали встречи встречи с ректором Джабой Самушией, напомнив, что ректор обязан защищать университет от вмешательства государства и шагов, которые ухудшат качество образования. Самушия на требование о встрече не отреагировал и демонстранты пообещали выходить на акции до тех пор, пока он не встретится со студентами. Затем они провели шествие от ТГУ до пятого корпуса Технического университета, чтобы присоединиться там к протестующим представителям этого вуза.

Собрание против реформы проходило также возле Грузинского технического университета, в нем, помимо студентов, участвовали преподаватели, в том числе профессора, а также гражданские активисты. Протестующие пришли на митинг с баннерами “104-летний университет не продается” и “Не отнимайте у нас идентичность”. На завтра, 30 января, студенты вуза анонсировали акцию под лозунгом "Защити историю ГТУ!", она начнется в полдень, отмечает Tbilisi_life.

После акции студентов у здания парламента Грузии на проспекте Руставели состоялось традиционное собрание сторонников евроинтеграции страны - они пришли на акцию с национальными флагами, флагами ЕС и протестными плакатами, передает Netgazeti. Cегодня 428-й день непрерывного протеста, отмечает Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более 1000 человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".