Очередь из машин выстроились к КПП "Верхний Ларс"

Проезд всех видов транспорта запрещен по Военно-Грузинской дороге в связи с угрозой схода лавин.

Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением дорожных условий.

Движение всех видов транспорта на дороге к грузино-российской границе через ТПП Верхний Ларс запрещено.

Ограничение введено из-за высокого риска схода лавин на участке Гудаури (Поста) – Коби, сообщило МЧС Северной Осетии.

Как рассказали российские туристы, лавина сошла, дороги сильно замело, пока на трассу ещё не выехала снегоуборочная техника. Многие едут с детьми, одна из девушек переживает, что может не успеть вовремя приехать к годовщине смерти родственника. Часть туристов развернулась и уехала пережидать закрытие дороги в гостиницы в Натахтари, пишет Shot.

Пользователи Telegram-чата Верхний Ларс подтверждают, что пробки на границе большие.

Выехали сегодня с Тбилиси в районе 2 часов дня, доехали до гудаури там простояли два часа

Пробка большая, развернулись обратно в Тбилиси уехали", - пишет Тома.

"У меня завтра последний день на выезд, уже 3 месяца в Грузии. Интересно поблажку сделают, или все равно оштрафуют?" - спросила Анна Гончарова.

Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.

Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".