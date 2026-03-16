Очередь из машин выстроились к КПП "Верхний Ларс"
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Проезд всех видов транспорта запрещен по Военно-Грузинской дороге в связи с угрозой схода лавин.
Как писал "Кавказский узел", выезд большегрузных машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге запрещен в связи с ухудшением дорожных условий.
Движение всех видов транспорта на дороге к грузино-российской границе через ТПП Верхний Ларс запрещено.
Ограничение введено из-за высокого риска схода лавин на участке Гудаури (Поста) – Коби, сообщило МЧС Северной Осетии.
Как рассказали российские туристы, лавина сошла, дороги сильно замело, пока на трассу ещё не выехала снегоуборочная техника. Многие едут с детьми, одна из девушек переживает, что может не успеть вовремя приехать к годовщине смерти родственника. Часть туристов развернулась и уехала пережидать закрытие дороги в гостиницы в Натахтари, пишет Shot.
Пользователи Telegram-чата Верхний Ларс подтверждают, что пробки на границе большие.
Выехали сегодня с Тбилиси в районе 2 часов дня, доехали до гудаури там простояли два часа
Пробка большая, развернулись обратно в Тбилиси уехали", - пишет Тома.
"У меня завтра последний день на выезд, уже 3 месяца в Грузии. Интересно поблажку сделают, или все равно оштрафуют?" - спросила Анна Гончарова.
Военно-Грузинская дорога - единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.