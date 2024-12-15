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23:59, 15 декабря 2024

В очереди на "Верхнем Ларсе" скопилось свыше 2000 машин

Военно-Грузинская дорога. Фото: ГУ МЧС по Северной Осетии www.mchs.gov.ru

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разрешения на выезд в Грузию на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии ожидают водители и пассажиры более двух тысяч транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", по данным 10.20 мск 14 декабря своей очереди на проезд из России в Грузию ожидали 1363 автомобиля.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, сегодня к 23.55 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ждут водители и пассажиры 2004 машин. При этом в "зеленой зоне" находятся 50 автомобилей.

Напомним также, что 9 декабря на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из более 4,6 тысячи грузовиков. Ранее стало известно, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

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Автор: "Кавказский узел"

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