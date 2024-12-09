Более 4,6 тысячи грузовиков скопились в очереди на Военно-Грузинской дороге

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Число грузовых автомобилей в электронной очереди на пропускном пункте "Верхний Ларс" превысило 4,6 тысячи.

Как информировал "Кавказский узел", из-за большой очереди на КПП "Верхний Ларс" водители грузовиков пытаются объехать затор через Владикавказ, местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Всего на полдень понедельника в электронной очереди на проезд из России в Грузию зарегистрировано 4 643 грузовых автомобиля, пишет сл ссылкой на Центр организации дорожного движения Северной Осетии "Интерфакс".

Ранее пресс-служба главы и правительства республики сообщала, что специализированные стоянки заполнены, из-за чего грузовики скопились на обочинах, загружена нейтральная зона.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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