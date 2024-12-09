Власти Владикавказа ограничили движение грузовиков из-за затора на "Верхнем Ларсе"

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Из-за большой очереди на КПП "Верхний Ларс" водители грузовиков пытаются объехать затор через Владикавказ, местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

Как информировал "Кавказский узел", 8 декабря на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась очередь из почти из 4700 автомобилей, водители и пассажиры которых ожидали разрешения на выезд в Грузию.

На 10.20 мск 9 декабря на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 4643 автомобиля, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

Власти Владикавказа приняли решение установить дополнительные дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков из-за большого количества фур в городе. В частности, дополнительные знаки установлены в районе рынка Викалина на пересечении улиц Владикавказская и Владивостокская, на улице Хадарцева, а также на пересечении улиц Гадиева и Фесина, передал 8 декабря телеграм-канал "Abon".

В последние дни из-за большого количества грузовиков движение на улицах Владикавказа сильно осложнено. Водители большегрузов грубо нарушают правила – игнорируют дорожные знаки. К регулированию их движения подключились сотрудники администрации города. Также местные власти составили списки улиц, по которым разрешено движение грузовиков массой до 8 тонн, а также улиц, по которым разрешено движение фур массой более 8 тонн.

Во Владикавказе большое количество большегрузов скопилось из-за того, что их водители игнорируют электронную очередь. Они направляются к российско-грузинской границе и пытаются проехать ближе к КПП "Верхний Ларс" с помощью местных проводников. Те берут с них плату и показывают им пути через садоводства в обход постов ГАИ. При этом грузовики портят дороги, а на днях пробили несколько канализационных люков в СНО "Дарьял", сообщил 8 декабря информационный сайт "Основа".

Жители садоводств выставляют бетонные блоки, чтобы не допустить проезд грузовиков, так как они содержат дороги и коммуникации на собственные деньги. Но неизвестные оттаскивают ограждения с помощью ломов. Дошло до того, что жители СНТ "Хурзарин" стали парковать машины поперек дорог, чтобы проезд оставался только для легковых машин и экстренных служб, отметила 8 декабря "Лента новостей Владикавказа".

Жители "Дарьяла" направили письмо главе Северной Осетии и руководству МВД республики с требованием в кратчайшие сроки решить проблему – ограничить въезд и движение большегрузов на территории садоводческих объединений.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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