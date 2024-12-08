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23:59, 8 декабря 2024

Очередь почти из 4700 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"

Военно-Грузинская дорога. Фото: управление МЧС по Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры почти 4700 транспортных средств.

Как писал "Кавказский узел", к 10.10 мск 7 декабря на пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии скопилась пробка из 4487 автомобилей, ожидающих проезда по Военно-Грузинской дороге.

По данным на 23.50 мск, на КПП "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 4630 машин, сообщается на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.

"Кавказский узел" также писал, что 1 декабря в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось более 3,2 тысячи грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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