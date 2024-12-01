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10:42, 1 декабря 2024

Пробка из более 3200 автомобилей образовалась на "Верхнем Ларсе"

Пробка на Верхнем Ларсе, фото: пресс-служба МЧС России.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3219 машин. Некоторые из них рассказали в соцсети, что в очереди приходится стоять около 10 часов.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 10.40 мск на пункте пропуска "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 3219 автомобилей.

Разрешения на проезд через КПП приходится ожидать долгое время, рассказали некоторые водители и пассажиры в группе "Верхний Ларс (Крестовый перевал)" в соцсети "ВКонтакте".

"Выехали в пять утра, проехали грузинскую границу и стоим в нейтральной уже четыре часа", – отметил Сергей Сидоров.

"Сергей, а вам видно, что с противоположной стороны, из России? Двигаются легковые?" – спросила его Ирина Игумнова.

"От "Верхнего Ларса" до Владикавказа одна большая пробка, все стоит. Мой товарищ с 21-го часа до сих пор не доехал до Владикавказа", – ответил ей Сергей Кодзырев.

"Полный кошмар, 13 часов в пути находимся", – написала Greta Devidze.

Некоторые комментаторы уточнили, что на грузинской стороне затора нет. "До грузинской границы из Тбилиси никого нет, дорога абсолютно свободная. Сухая и солнечная погода", – написала Галина Шишкина.

"Кавказский узел" также писал, что 29 ноября в очереди на Военно-Грузинской дороге скопилось более 2,5 тысячи грузовиков.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" ранее собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

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Автор: "Кавказский узел"

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