Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"

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На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии разрешения на выезд в Грузию ожидают водители и пассажиры 1363-х машин.

По данным, опубликованным на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, на 10.20 мск на КПП "Верхний Ларс" разрешения на выезд в Грузию ожидают водители 1363-х машин.

"Кавказский узел" также писал, что 9 декабря на "Верхнем Ларсе" скопилась очередь из более 4,6 тысячи грузовиков.

Напомним, ранее стало известно, что из-за большой очереди на "Верхнем Ларсе" водители фур пытаются объехать автомобильную пробку через Владикавказ. Жители города пожаловались на заторы на дорогах, заполненные парковки, а также на то, что водители грузовиков паркуются в неположенных местах. Местные власти были вынуждены установить дополнительные дорожные знаки, ограничивающие движение фур.

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