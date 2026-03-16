Житель Адыгеи осужден за участие в "Совете Объединенной Черкесии"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд признал жителя Майкопа Ибрагима Нагоева виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

"Кавказский узел" писал,что в список террористических 28 декабря 2024 года внесены ряд организаций, имеющих отношение к югу России и Северному Кавказу, в том числе движение "Свободная Черкесия"* (Великая Черкесия*, Республика Черкесия*, Совет Объединенной Черкесии*). Внесенные в список террористических организации юга России в основном созданы и действуют за рубежом и имеют незначительное влияние в России, но сепаратистские идеи могут использовать при соответствующей политической повестке региональные элиты, указали аналитики.

По версии следствия, Нагоев в период с 11 января до 14 октября 2025 года, находясь на территории Майкопа в Адыгее, принимал участие в деятельности структурного подразделения запрещенной террористической организации "Совет Объединенной Черкесии"*. Также Нагоев осуществлял администрирование канала и распространял материалы, обосновывающие и оправдывающие деятельность организации и ее участников, продвигая "деструктивные" идеи, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Активист сообщил о задержаниях участников акции в Майкопе Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Майкопе в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны были задержаны участники неофициальной памятной акции.

Кроме того, 20 мая 2025 года он разместил публикацию, призывающую к проведению публичного мероприятия, посвященного 161-й годовщине окончания Кавказской войны, без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. 21 мая 2025 года подсудимый принял участие в данном публичном мероприятии, которое было организовано им в Майкопе.

В судебном заседании Ибрагим Нагоев свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным в участии в деятельности организации, которая признана террористической 1 и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.