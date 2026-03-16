20:21, 16 марта 2026

Житель Адыгеи осужден за участие в "Совете Объединенной Черкесии"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд признал жителя Майкопа Ибрагима Нагоева виновным в участии в деятельности террористической организации и приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.

"Кавказский узел" писал,что в список террористических 28 декабря 2024 года внесены ряд организаций, имеющих отношение к югу России и Северному Кавказу, в том числе движение "Свободная Черкесия"* (Великая Черкесия*, Республика Черкесия*, Совет Объединенной Черкесии*). Внесенные в список террористических организации юга России в основном созданы и действуют за рубежом и имеют незначительное влияние в России, но сепаратистские идеи могут использовать при соответствующей политической повестке региональные элиты, указали аналитики.

По версии следствия, Нагоев в период с 11 января до 14 октября 2025 года, находясь на территории Майкопа в Адыгее, принимал участие в деятельности структурного подразделения запрещенной террористической организации "Совет Объединенной Черкесии"*. Также Нагоев осуществлял администрирование канала и распространял материалы, обосновывающие и оправдывающие деятельность организации и ее участников, продвигая "деструктивные" идеи,  сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда в Telegram-канале.

Адыгский активист Аскер Сохт сообщил, что в Майкопе в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны были задержаны участники неофициальной памятной акции.

Кроме того, 20 мая 2025 года он разместил публикацию, призывающую к проведению публичного мероприятия, посвященного 161-й годовщине окончания Кавказской войны, без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. 21 мая 2025 года подсудимый принял участие в данном публичном мероприятии, которое было организовано им в Майкопе.

В судебном заседании Ибрагим Нагоев свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным  в участии в деятельности организации, которая признана террористической и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых 2 лет в тюрьме.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Многоквартирный дом поврежден при воздушной атаке в Волгограде
Житель Анапы оштрафован за свиную голову на заборе мечети в Адыгее
Более 8850 комбатантов с юга России официально признаны убитыми в СВО
Смерть пациента в шахте больничного лифта в Майкопе заинтересовала Бастрыкина
23 беспилотника сбиты в пяти регионах ЮФО
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

На месте теракта в "Крокус Сити Холле" в Красногорске. Кадр из видео в телеграм-канале губернатора Московской области https://t.me/vorobiev_live/6175 Теракты со стрельбой в России за 30 лет

Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
BERG...man Tbilisi
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Блогерка. Северный Кавказ
как выглядит памятник врачам в Адыгее
В феврале 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России  погибли три человека
В январе 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли три человека
Табличка на доме Политковской в Москве восстановлена 27-й раз

Варданян попросил встречи с омбудсменом Азербайджана

Махачкалинские предприниматели пожаловались на давление властей

Микаутадзе осужден на длительный срок вопреки доводам о невиновности

Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
Кадыров показал видео с сыном Адамом
Алаудинов заступился за свою книгу после обвинений в ереси
Рыба гибнет, дети болеют: конфликт вокруг завода в Дагестане
Адам Кадыров заявил о готовности доставить Зеленского в Грозный
