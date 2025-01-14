Аналитики оценили влияние идей "свободных государств" на юге России

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Внесенные в список террористических организации юга России в основном созданы и действуют за рубежом и имеют незначительное влияние в России, но сепаратистские идеи могут использовать при соответствующей политической повестке региональные элиты.

Федеральная служба безопасности 28 декабря 2024 года обновила федеральный список организаций признанных террористическими, включив в него 172 "структурных подразделения" "Форума свободных государств постРоссии"*.

Влияние этих организаций оценили опрошенные "Кавказским узлом" чеченский политолог Руслан Кутаев, политолог Дмитрий Орешкин** и российский кавказовед.

Среди этих организаций, включенных в список террористических, есть реально принимающие серьезные решения, воюющие на фронтах, указал Руслан Кутаев.

"Но есть начинающие, молодые, которые только собираются разворачивать свои идеи. А те организации, которые существовали еще до начала <военной операции>, у них наверняка были отделения и сторонники в регионах. И есть такие, как тот же батальон шейха Мансура*, которые с 2017 года воюют», - пояснил Кутаев.

Другой российский кавказовед на условиях анонимности заявил, что практически все организации, например, ногайские, созданы эмигрантами уже после февраля 2022 года ."Это все организации, что за границей собираются. На самом Северном Кавказе они никакого веса не представляют. Это люди, которые уехали, организовывали всякие конференции. В Instagram***, в Facebook*** где-то там они активные", - указал он, отметив, что часть организаций ведут преимущественно виртуальную деяетльность.

Кавказовед не исключил, что у этих организаций есть сторонники в регионах. "По крайней мере, по-ногайским могу сказать, что какой-то прямо большой популярностью они не пользуются. Есть определенное количество подписчиков, допустим, в Telegram, в Instagram***, но это все тоже люди, которые часто не совсем понимают, с чем имеют дело. В целом, это некая такая маргинальная ниша", - резюмировал он.

Дмитрий Орешкин** заявил,что регулирование межрегиональных и межэтнических проблем в России в настоящее время сведено к нулю.

"По идее для этого существует Совет федерации, в котором каждый субъект федерации имел двух представителей. Можно было их площадку использовать в качестве обсуждения возникающих проблем. Путин этот совет федерации, как, собственно, и весь парламент свел к нулю", считает он.

По словам политолога, гиперцентрализация чревата распадом страны, потому что альтернативных механизмов коммуникации между территориями нет.

«А если центр ослабевает, что раньше или позже с некоторой цикличностью повторяется (например, военный провал или падение цен на нефть), ресурсы у центра иссякают, и тогда территории начинают думать, что зачем нам такой центр, какую нам пользу приносит. Вот тут-то начинается реальная угроза территориального распада, но она исходит не от этих активистов, которые находятся за рубежом, а от региональных элит, которые прежде всего отстаивают свои интересы и внимательно следят за тем, что происходит в Кремле", - сказал Орешкин**.

По его мнению, на данный момент ни одна из включенных в список ФСБ организаций реальной угрозы сепаратизма не представляет.

"Это диссиденты, которые формируют социальный запрос, понятийный аппарат, формулировки, нарративы, создают определенный идейный фон. Можно спорить, насколько они приемлемы. Реального влияния сейчас нет у них. Но когда начнется время для этого, естественно, региональные элиты воспользуются этими наработками, которые сейчас придумывают эти национально-демократические мыслители за рубежом. А потом их шаблонами воспользуются вполне себе циничные, прагматичные деятели", - полагает Орешкин**.

В список террористических ФСБ 28 декабря 2024 года внесла следующие организации, имеющие отношение к югу России и Северному Кавказу: Конфедерация Кавказского союза (Caucasian Union)*, Конгресс народов Северного Кавказа*, Союз черноземских государств*, Конгресс Ойрат-Калмыцкого народа* (Ойратская Республика*, Вольный улус*, Free Kalmykia*), Движение «Свободный Ногай-Эл»*, Движение «Ногайская Республика»* (движение «Свободный Ногайстан*/Free Nogaistan»* международная ногъайская организация «Высший Совет ногъайского народа»*), Движение «Ногайский Национальный Политический Центр»*, Движение «Свободная Черкессия»* (Великая Черкессия*, Республика Черкессия*, Совет Объединенной Черкессии*), Политическое движение «Черкесский Конгресс»*, Дагестанский национальный центр*, Объединение «Азатлык/Свобода»*, Правительство Чеченской Республики Ичкерии в изгнании*, «Всемирный чеченский конгресс»*, Движение «Малиновый клин – Независимая Кубань»*, Движение «Свободная Кубань»*, Координационный Совет Кубани (Черкессии)*, Движение «Желтый Клин-Поволжская Федерация» (Жовтий Клин)*, Движение «Федерация Дона и Поволжья»* (Кон(Федерация) Поволжье*, Поволжская Федерация*), «Донская Республика/Казакия»* (Cossackia), Движение «Ҍзиковъй Ҍртаул»* (Великое Войско Донское*), Движение «Кубанское казачье войско»* (Вольноказачье кубанское движение «Группа 91»*), Движение «Таганрогская Республика»*, Проект «Независимая Кубанская Объединение «Ставропольская Республика»*, Движение «Атеш»*, Батальон им. Шейха Мансура* (Украина), Батальон им. Джохара Дудаева*, Батальон им. Хамзата Гелаева*, Батальон им. имама Шамиля*, «Отдельный батальон особого назначения ВС ЧРИ»*, Ингушская освободительная армия освобождения*, Военный комитет Кавказского союза*, Батальон «Братство»*, Армянский Легион Багратуни*, Кавказский Легион*.

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* организация признана террористической, ее деятельность запрещена в России.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.