00:52, 8 апреля 2026

Житель Адыгеи потушил Вечный огонь и попал под следствие

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В осквернении воинских захоронений обвинен житель станицы Гиагинской в Адыгее, который потушил вечный огонь на мемориале "Братская могила". 

Статья об осквернении воинских захоронений (часть 2 статьи 243.4 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ. 

Против жителя станицы Гиагинской возбуждено уголовное дело об осквернении братской могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщило 7 апреля управление Следкома по Адыгее. 

Инцидент, согласно сообщению ведомства, произошел еще в марте. Мужчина, находившийся на мемориале “Братская могила”, “бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения “Вечный огонь”, тем самым потушив его пламя”, а затем скрылся, говорится в публикации официального Telegram-канала. 

На записи с камер видеонаблюдения, фрагмент которой опубликовал СК, видно, что мужчина снял с себя куртку и целенаправленно накрыл ею пламя, расправив ткань над очагом таким образом, чтобы перекрыть доступ кислорода. Погасив пламя, он вновь надел куртку на себя. 

В ведомстве отметили, что по делу “проводятся необходимые следственные и процессуальные действия”, но не уточнили, когда был задержан подозреваемый и какая мера пресечения ему избрана.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года Верховный суд Дагестана ужесточил приговор двум махачкалинкам, обвиненным в оскорблении памяти защитников Отечества после приготовления кофе над Вечным огнем. Первоначально обе женщины были приговорены к условному сроку, но впоследствии суд обязал каждую из них выплатить по 2 млн рублей штрафа.

Летом 2025 года суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые до этого публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
21:14, 7 апреля 2026
Замглавы Анапы заподозрена в превышении должностных полномочий
14:53, 7 апреля 2026
Число пострадавших от потопа в Дагестане превысило 6200
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
Новости
Евгений Филиппов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:37, 3 апреля 2026
Суд конфисковал активы арестованного министра здравоохранения Кубани
04:01, 22 марта 2026
Суд оставил в силе приговор жителю Адыгеи за участие в незаконном вооруженном формировании
Аслан Трахов. Фото: Верховный суд Республики Адыгея
01:32, 21 марта 2026
Аслан Трахов не смог оспорить изъятие имущества
Момент инцидента: мужчина установил свиную голову на ограду мечети аула Козет. Кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=_P-yrNDfTIY
03:26, 18 марта 2026
Юристы оценили вынесенный жителю Анапы приговор за свиную голову у мечети в Адыгее
Задержание подозреваемого. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
01:28, 18 марта 2026
Подозреваемый в подготовке теракта арестован в Адыгее
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, Юга.Ру.
07 апреля 2026, 22:08
Уроженцы Кавказа объявили голодовку в СИЗО Таганрога

Наводнение в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России по Республике Дагестан
07 апреля 2026, 18:48
До 1,5 млн дагестанцев попали в зону ЧС из-за наводнения

Хадиджа Исмайлова. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=z9DuNaeUPy8
07 апреля 2026, 15:55
ЕСПЧ признал нарушением запрет на выезд Исмайловой из Азербайджана

Возвращение семей в Ходжавенд. Фото: Report https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-hodzhavend-vozvrashayutsya-eshe-33-semi#gallery_a362611c065cb7f3cb86cb6eb64e62b3-5
07 апреля 2026, 12:54
33 азербайджанские семьи возвращены в Ходжавенд

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
