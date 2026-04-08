Житель Адыгеи потушил Вечный огонь и попал под следствие

В осквернении воинских захоронений обвинен житель станицы Гиагинской в Адыгее, который потушил вечный огонь на мемориале "Братская могила".

Статья об осквернении воинских захоронений (часть 2 статьи 243.4 УК России) предусматривает до пяти лет лишения свободы или принудительных работ.

Против жителя станицы Гиагинской возбуждено уголовное дело об осквернении братской могилы солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщило 7 апреля управление Следкома по Адыгее.

Инцидент, согласно сообщению ведомства, произошел еще в марте. Мужчина, находившийся на мемориале “Братская могила”, “бросил свою верхнюю одежду в очаг мемориального сооружения “Вечный огонь”, тем самым потушив его пламя”, а затем скрылся, говорится в публикации официального Telegram-канала.

На записи с камер видеонаблюдения, фрагмент которой опубликовал СК, видно, что мужчина снял с себя куртку и целенаправленно накрыл ею пламя, расправив ткань над очагом таким образом, чтобы перекрыть доступ кислорода. Погасив пламя, он вновь надел куртку на себя.

В ведомстве отметили, что по делу “проводятся необходимые следственные и процессуальные действия”, но не уточнили, когда был задержан подозреваемый и какая мера пресечения ему избрана.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года Верховный суд Дагестана ужесточил приговор двум махачкалинкам, обвиненным в оскорблении памяти защитников Отечества после приготовления кофе над Вечным огнем. Первоначально обе женщины были приговорены к условному сроку, но впоследствии суд обязал каждую из них выплатить по 2 млн рублей штрафа.

Летом 2025 года суд приговорил к срокам в колонии-поселении четырех жителей Дагестана, которые до этого публично извинились за осквернение Вечного огня в Невинномысске.