Житель Адыгеи осужден по статье о финансировании экстремистов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Адыгее приговорил к денежному штрафу местного жителя, которого следствие уличило в денежных переводах на счет экстремистской организации.

Поводом для уголовного преследования жителя Адыгеи стали результаты проверок, организованных сотрудниками ФСБ и экономического управления республиканского МВД.

По версии следствия, мужчина, находясь с августа 2021 года до февраля 2022 года в Адыгее, финансово поддерживал денежными переводами “некоммерческую организацию”, которая признана в России экстремистской. Суд приговорил его к штрафу в 350 тысяч рублей “с конфискацией денежных средств, направленных на финансирование экстремистской деятельности”, сообщило управление СКР по Адыгее.

В ведомстве не уточнили, о какой именно организации идет речь, сколько переводов в течение полугода сделал обвиняемый и какова их общая сумма. Также в сообщении следователей не приведено данных о возрасте и роде занятий мужчины, и не указано, согласился ли он с обвинениями. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора суда “Кавказский узел” пока не располагает.

Максимальное наказание по статье о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК России) составляет от трех до восьми лет лишения свободы. По ней жителей юга России неоднократно привлекали к ответственности за донаты "Фонду борьбы с коррупцией"*; Организация была признана в экстремистской в августе 2021 года, поэтому основанием для преследования жертвователей стали переводы, отправленные с этого времени.

"Кавказский узел" писал, что в сентябре 2025 года Анапский районный суд приговорил Александра Протасова к штрафу в 500 тысяч рублей из-за перевода 500 рублей ФБК*. Ранее житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч.

В конце мая 2025 года суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, сумма его пожертвований составила 1050 рублей. Краевой суд впоследствии отменил приговор и направил дело Дыбы на новое рассмотрение. По итогам пересмотра, состоявшегося в марте, Дыбе назначили штраф в 300 тысяч рублей.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* "("Кавказский узел" может сообщить название организации по запросу)" (ФБК) включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.