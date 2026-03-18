03:26, 18 марта 2026

Юристы оценили суровость вынесенного жителю Анапы приговора за свиную голову у мечети в Адыгее

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Штраф жителю Анапы, подбросившему свиную голову к мечети аула Козет, является крайне мягким приговором, суд учел отсутствие умысла на разжигание вражды и тяжких последствий. Акцент при вынесении приговора сделан на религиозном аспекте, а политическую составляющую решили не включать.

Как писал "Кавказский узел", 14 сентября 2025 года управление мусульман Адыгеи и Краснодарского края сообщило, что к мечети аула Козет в Тахтамукайском районе Адыгеи подбросили свиную голову. Днем 15 сентября Следком сообщил, что задержан 43-летний житель Анапы, дело расследовалось по статье о публичном оскорблении чувств верующих. 17 сентября суд в Адыгее отправил подозреваемого в следственный изолятор.12 марта суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей.

Согласно видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, в темное время суток мужчина подошел к забору и надел на один из прутьев ограды свиную голову. Потом мужчина отошел на несколько шагов, держа руки на уровне лица (вероятно, снимая фото или видео на телефон), а затем покинул территорию.

Юристы Патимат Абдугамидова и Тимур Филиппов 17 марта прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" приговор, который мировой судья Тахтамукайского района Адыгеи вынес жителю Анапы, подбросившему свиную голову к мечети аула Козет.

Патимат Абдугамидова считает приговор крайне мягким с учетом санкции статьи 148 УК РФ, которая предусматривает до трех лет лишения свободы за оскорбление чувств верующих. «Штраф в 60 тысяч рублей - это минимальное наказание из возможных, что говорит о признании судом смягчающих обстоятельств: возможно, подсудимый признал вину, раскаялся, совершил преступление впервые, не имел злого умысла на разжигание вражды. Также суд мог учесть отсутствие тяжких последствий, поскольку никто не пострадал физически, не было массовых беспорядков. В данном случае суд явно пошел по пути минимального наказания», - сказала она.

14 ноября 2024 года волгоградец Никита Журавель был доставлен из Чечни в Волгоград, где рассматривается дело о госизмене, в которой он обвинен. Добровольность показаний Журавеля о госизмене остается под вопросом, но закрытый режим суда не дает возможности услышать его заявления, отметили правозащитники. 25 ноября 2024 года суд в Волгограде приговорил Журавеля к 13,5 года колонии по обвинению в госизмене (статья 275 УК РФ), с учетом остатка срока по делу о сожжении Корана суд назначил ему 14 лет колонии. Журавель обжаловал приговор. Апелляция и кассация оставили приговор в силе.

По ее мнению, если сравнивать, например, с сожжением Корана, то это объективно является более тяжким преступлением с точки зрения оскорбления религиозных чувств, чем подброс свиной головы. «Коран - священная книга для мусульман, его уничтожение огнем - прямое глумление над святыней, что воспринимается верующими как крайняя степень богохульства. Свиная голова - это оскорбительный символ, но не уничтожение святыни. Журавелю дали 14 лет не только за сам факт сожжения, но и за совокупность обстоятельств. Жесткость применения статьи 148 в случае Журавеля объясняется также политическим контекстом и необходимостью "показательной порки" для устрашения. В случае с Анапой нет такого резонанса и политической нагрузки, поэтому суд применил минимальное наказание. А статья 148 УК РФ "Оскорбление чувств верующих" квалифицирована правильно, потому что подброс свиной головы к мечети явно направлен на унижение религиозных чувств мусульман», - объяснила она.

11 октября 2023 года стало известно, что к памятнику Ахмату Кадырову в Москве подбросили свиную голову. После инцидента был задержан житель Москвы Дмитрий Кудряшов. Его отец сообщил, что Дмитрий с подругой возложили свиную голову к памятнику, но акция не носила религиозный характер, а "была, скорее, политической". 

По словам Тимура Филиппова, разница в квалификации преступлений в Москве и Адыгее объясняется объектом посягательства и политическим подтекстом. «Разница в том, что именно государство решило защищать в каждом кейсе. В Москве акцент сделали на повреждении и осквернении объекта (памятника Ахмату Кадырову - прим. "Кавказского узла"), поэтому квалифицировали как "вандализм". В свою очередь, в Адыгее акцент сделан на религиозном аспекте и реакции верующих, поэтому "оскорбление чувств". Квалификация в таких делах часто гибкая и политически чувствительная. Следствие выбирает статью, которая лучше ложится на текущую повестку и ожидаемую реакцию. Теоретически, в московском кейсе можно было добавить религиозный мотив, но это усилило бы межконфессиональный контекст и его, вероятно, сознательно не стали раздувать, учитывая фигуру Кадырова во внутренней политике России. Каждая статья - это сигнал обществу. «Оскорбление чувств верующих» - это сигнал, что власть защищает религию. «Вандализм» - это сигнал, что власть защищает порядок и собственность. Власть оценивает, где меньше рисков для стабильности, какой сигнал нужно послать, а какую тему лучше не разгонять. По сути, не закон диктует квалификацию, а последствия, которые от нее ожидаются. Соответственно, в регионах, по мнению властей, можно и нужно преследовать людей, выступающих против религиозных идей, но в Москве, где традиционно люди менее религиозны и более образованны, акцент решили сделать на светском характере правонарушения», - сказал он.

В 2014 году жители Кобулети в Аджарии повесили свиную голову на здание, в котором гражданин Турции планировал открыть медресе. Мусульманская община подала в Батумский городской суд жалобу на дискриминацию. В июле 2015 года в городе прошли митинги против деятельности мусульманского пансионата. В сентябре 2016 года три жителя Грузии были признаны виновными в дискриминации мусульман. Участники акций протеста против работы мусульманского пансионата получили штрафы. В 2019 году в связи с притеснениями мусульман была подана жалоба против Грузии. Власти Грузии не защитили права религиозных меньшинств и не помогли обеспечить открытие пансионата для учеников-мусульман в Кобулети, говорилось в жалобе, направленной в Европейский суд по правам человека.

Он сравнивает подход российской и грузинской судебной системы к аналогичным преступлениям и находит схожесть. «Да, общее есть, о речь скорее идет не о гуманизме. В обеих ситуациях власти выбирают минимально конфликтную квалификацию, чтобы не разгонять межрелигиозный или политический конфликт. Это типичный инструмент: снизить градус через мягкое наказание, показать, что «реакция была», но не превращать дело в громкий прецедент. В Грузии - административка и символический штраф, а в Адыгее - формально уголовка, но тоже мягкое наказание - штраф без лишения свободы. Логика одна - не эскалировать тему религии и не создавать эффект мученика. Мягкость-то не совпадение, а скорее управляемая стратегия. Вероятно, было принято политическое решение наказать «для отчета», но не усиливать конфликт, поскольку в России наряду с мусульманским лобби на Северном Кавказе одновременно усиливаются и позиции так называемой "Русской общины", ссориться с которой в данный период времени государство не хочет», - отметил он.

На этом фоне приговор, вынесенный Дмитрию Кудряшову за подброшенную к памятнику Ахмату Кадырову свиную голову кажется предельно суровым. Его отец рассказал корреспонденту "Кавказского узла" подробности дела.

"В августе, невзирая на смягчающие обстоятельства и признание вины, судья дала по полной, как того просила прокурор - 7,5 года колонии. Соратникам дали что-то типа условки с обязательными работами. Дмитрий пока еще в Москве, в СИЗО. В апелляции отказали, но духом не пал, справляется",- рассказал Александр Кудряшов.

В обвинительном приговоре не фигурировала статья про вандализм. "Нет, с вандализмом это отдельная история, я так понимаю, которую приготовили на десерт. Тимирязевский суд отказался рассматривать это дело, типа не на их территории совершено. Осудили пока по экстремистским статьям, внеся также в список экстремистов",- рассказал Кудряшов-старший.

Он опасается, что сына могут привлечь к ответственности также по статье за вандализм. "Полгода держат в СИЗО после вынесенного приговора, но в колонию не отправляют. Естественно, ни чего толком не говорят, возможно, держат до следующего суда", - полагает Александр.

