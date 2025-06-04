Житель Краснодара приговорен к принудительным работам по делу о донатах ФБК*

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Суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, обвиненному в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования "Фонду борьбы с коррупцией"* тысячи рублей.

"Кавказский узел" писал, что краснодарец Дмитрий Дыба был обвинен в финансировании экстремистской организации из-за денежных пожертвований "Фонду борьбы с коррупцией"*. Часть 1 статьи 282.3 УК России предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

Приговор Дмитрию Дыбе вынес Прикубанский районный суд Краснодара. Мужчина был признан виновным и приговорен к полутора годам принудительных работ, сообщил 4 июня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

По словам адвоката Феликса Вертигеля, жителю Краснодара вменили семь донатов "Фонду борьбы с коррупцией"* на общую сумму в 1050 рублей. Во время следствия и суда он был под подпиской о невыезде.

Приговор Дыбе был оглашен еще 22 мая. Обвинитель требовал приговорить его к трем годам колонии, но суд ограничился принудительными работами с удержанием 10% зарплаты осужденного в доход государства.

Из данных картотеки на сайте суда следует, что дело было рассмотрено за одно заседание.

"Кавказский узел" писал о нескольких приговорах жителям юга России по аналогичным делам о финансировании ФБК*. Так, житель Краснодара Сергей Аносов получил 600 тысяч штрафа из-за доната ФБК* на сумму 2100 рублей, а Илья Базикалов из Астрахани был приговорен к штрафу в 500 тысяч.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

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