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01:03, 25 февраля 2025

Житель Кубани обвинен в финансировании ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Краснодарец Дмитрий Дыба обвинен по делу о финансировании экстремистской организации из-за денежных пожертвований "Фонду борьбы с коррупцией"*.

Об уголовном деле против жителя Краснодара сообщил его адвокат Феликс Вертегель.

По словам адвоката, Дмитрию Дыбе вменяются несколько донатов в пользу "Фонда борьбы с коррупцией"*. Вертегель не уточнил, сколько пожертвований и на какую сумму фигурируют в деле. 

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 282.3 УК России, сообщил 24 февраля правозащитный проект ОВД-Инфо**. Максимальное наказание по этой статье - от трех до восьми лет лишения свободы. 

Адвокат отметил, что Дмитрий Дыба находится под подпиской о невыезде. Комментариями от обвиняемого относительно уголовного дела "Кавказский узел" пока не располагает. 

"Кавказский узел" писал, что летом 2024 года суд оштрафовал на 300 тысяч рублей студента из Краснодара, признав его виновным в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"* на одну тысячу рублей.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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