11 июня 2024, 12:38

Студент из Краснодара оштрафован за финансирование ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд оштрафовал на 300 тысяч рублей студента из Краснодара, признав его виновным в финансировании "Фонда борьбы с коррупцией"*.

По версии следствия, в августе 2021 года студент из Краснодара, являясь сторонником деятельности "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК), просмотрев видеоролик под названием "Мы продолжаем, и нам нужна ваша помощь", в котором были сведения о том, что ФБК* признан экстремистской организацией, откликнулся на призыв о финансовой помощи и перечислил в один из банков США одну тысячу рублей.

В суде студент признал свою вину, в содеянном раскаялся и заявил, что политикой не интересуется, а деньги перевел, не подумав. Он признан виновным Кореновским районным судом в финансировании экстремистской организации и оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщила сегодня в своем телеграм-канале объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В сообщении поясняется, что при вынесении наказания суд учел, что студент активно способствовал раскрытию преступления, имеет спортивные достижения и принимает активное участие в общественной жизни юридического факультета, на котором обучается.

Комментариев от подсудимого или его представителей не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 8 августа 2023 года стало известно, что суд в Темрюке приговорил к пяти годам заключения хакера Андрея Коваленко за создание вредоносных программ и финансирование ФБК*.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме. 14 февраля стало известно о его смерти в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Двое кубанских активистов оштрафованы за дискредитацию армии", "ЕСПЧ признал нарушения прав активистов юга России", "ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту за задержание".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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