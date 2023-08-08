Житель Кубани осужден на пять лет за финансирование ФБК*

08 августа 2023, 17:18

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Суд в Темрюке приговорил к пяти годам колонии хакера Андрея Коваленко за создание вредоносных программ и финансирование экстремистской организации.

Темрюкский районный суд приговорил местного жителя Андрея Коваленко к пяти годам лишения свободы по делу о финансировании экстремистской деятельности (часть 1 статьи 282.3 УК), создании вредоносных компьютерных программ (часть 2 статьи 273 УК РФ) и неправомерном использовании платежей (часть 1 статьи 187 УК РФ), сообщила сегодня объединенная пресс-службе судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

По версии следствия и суда, Коваленко переслал своим сообщникам вредоносные файлы, которые они, под видом рассылок электронной почты за вознаграждение должны были распространить на компьютеры жителей Западной Европы и Северной и Южной Америки. Таким образом он получал доступ к информации пользователей, в том числе о банковских картах, которую использовал для покупок товаров в интернет-магазинах. Также Коваленко признан виновным в осуществлении финансирования ФБК*, деятельность которого на территории России признана экстремистской, говорится в сообщении пресс-службы.

Коваленко приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в 200 тысяч рублей, также на два года ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

Как следует из карточки дела на сайте Темрюкского районного суда, дело поступило в суд 10 мая, состоялось шесть заседаний суда, приговор был вынесен сегодня.

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* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в РФ. Создатель фонда Алексей Навальный – внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, осужден условно по делу о мошенничестве, в феврале 2021 года срок заменен на реальный. В колонии обвинен в мошенничестве и неуважении к суду, осужден на 9 лет. 4 августа по делу об экстремизме приговорен к 19 годам колонии особого режима. В апреле сообщил, что по делу о терроризме ему грозит пожизненный срок. Признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.