16:31, 17 апреля 2026

247 тонн загрязненного грунта собрано в Анапе после разлива нефтепродуктов

Уборка пляжа в Анапе. 15 апреля 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/15697

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На пляжах Анапы после разлива нефтепродуктов собраны 247 тонн испачканного  грунта, с поверхности воды - 28 тонн смеси. В местах затонувших танкеров с мазутом утечек нет, отчитался оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", 12 апреля тысяча мешков с загрязненным нефтепродуктами грунтом собраны на пляже в Витязево, очищена примерно половина территории загрязнения. К волонтерам поступило более трех сотен испачканных птиц, многим помочь не успевают. К 16 апреля сообщалось о более чем 650 пострадавших птицах.

Пятно нефтепродуктов, которое движется в сторону Анапы, обнаружено в 11 километрах от берега, оно обработано сорбентом. Власти связали появление пятна, в котором испачкались десятки птиц, с атаками беспилотников. Только за 10 апреля в реабилитационный центр на Жемчужной поступило более сотни птиц в нефтепродуктах, в центр с анапских пляжей привозят все новых птиц. 

10 апреля обнаружено пятно нефтепродуктов на поверхности воды в районе Анапы. Оперативно принято решение о наращивании сводной группировки сил и средств, задействованных в ликвидации последствий ЧС. Сегодня в работах задействованы 1118 человек и 205 единиц техники. Дополнительно сформирована водолазная группа численностью 40 человек, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края. 

С использованием данных космического мониторинга обследовано 220 квадратных километров акватории в районе обнаружения нефтепродуктов. С поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси. Морспасслужбой были дополнительно обследованы районы крушения танкеров. В местах установки кофердамов и на поверхности моря следов замазучивания не обнаружено. "Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное БПЛА киевского режима за пределами территориальных вод РФ. Окончательно это будет установлено по результатам экспертизы собранных нефтепродуктов", - отчитался оперштаб

С 11 по 16 апреля на некоторых участках пляжей Анапы фиксировались случаи выброса нефтепродуктов. "Места выбросов локализованы. Проводятся очистка и вывоз загрязненного грунта. Собрано 247 т загрязненного грунта, вывезено 229 тонн, говорится  сообщении.

Также оперштаб проинформировал о том, что вскоре  начнется завоз  песка для проведения отсыпки. "Восстановительные работы будут проводиться по мере завершения очистки территории пляжей от новых выбросов нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
