Атака БПЛА зафиксирована в трех районах Ростовской области отразили

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 июня, военные сбили беспилотники в Миллеровском районе. По официаоьным данным, раненых нет.

Беспилотники были сбиты в ночь на 4 июня в трех районах Ростовской области. По предварительными данным властей, пострадавших нет.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Миллеровском, Чертковском, Шолоховском районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала" - написал сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем канале в Telegram.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, что 3 июня, спасатели потушили пожар на нефтебазе в Матвеево-Курганском районе, который начался 31 мая в результате атаки беспилотника.