Боец из Дагестана убит в военной операции

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Гаджимурад Абдулаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1961 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1960 военнослужащих из Дагестана.

В селе Кунзах Гумбетовского района открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Гаджимураду Абдулаеву, сообщила администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1961 боец из Дагестана.

В марте власти Гумбетовского района информировали, что в зоне военной операции убит Халил Мутаилов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.