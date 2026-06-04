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Кавказский узел

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15:34, 4 июня 2026

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Гаджимурад Абдулаев убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1961 бойца из Дагестана. 

Как писал "Кавказский узел", ко 2 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине не менее 1960 военнослужащих из Дагестана.

В селе Кунзах Гумбетовского района открыли мемориальную доску погибшему участнику СВО Гаджимураду Абдулаеву, сообщила администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте как минимум 1961 боец из Дагестана.

В марте власти Гумбетовского района информировали, что в зоне военной операции убит Халил Мутаилов.

 "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО по количеству убитых, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов еще в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный, признав смерть офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова.

"Кавказский узел" также писал, что 18-летнего Саида Муртазалиева из Дагестана силовики в Подмосковье пытками заставили подписать контракт с Минобороны. В зоне боевых действий командиры заставили его собирать деньги, после этого юноша был объявлен пропавшим без вести. "Меня самого отправили на штурм, где товарищ "Спартак" сказал, что поступил приказ обнулить меня", - сказал Муртазалиев в последнем видеосообщении, отправленном матери.

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Автор: "Кавказский узел"

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