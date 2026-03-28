Кавказский узел

17:00, 28 марта 2026

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Халил Мутаилов убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 1882 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 27 марта власти и силовики назвали имена на менее чем 1881 убитого в зоне СВО бойца из Дагестана.

Халил Мутаилов убит в боевых действиях, сообщила 27 марта администрация Гумбетовского района. Его отец несколько раз выезжал в зону боевых действий, чтобы нати тело сына, говорится в публикации в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1882 бойцов из Дагестана.

В предыдущий раз о смерти участников СВО из Гумбетовского района стало известно в октябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Карим Назирбегов из села Ингиши.

Участники СВО. Фото: Минобороны России
11:06 28.03.2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России превысило 8950
Не менее 4415 бойцов из СКФО и 4536 из ЮФО официально признаны убитыми в военной операции на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.

Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
