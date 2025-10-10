Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Карим Назирбегов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1597 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 9 октября власти и силовики назвали имена 1596 убитых в специальной военной операции на Украине бойцов из Дагестана.

Карим Назирбегов из села Ингиши Гумбетовского района, убит при выполнении боевого задания. Посмертно бойца наградили орденом Мужества, награду передали его отцу, сообщила сегодня администрация Гумбетовского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми на Украине не менее 1597 военнослужащих из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".